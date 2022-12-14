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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.22 10:30

Рубль дешевеет на фоне развернувшихся вниз нефтяных котировок

Цены на нефть незначительно снижаются после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии. Росту рынка во вторник способствовали прогнозы похолодания в США, а также ослабление доллара после публикации статданных, показавших замедление инфляции в Штатах в ноябре.

Как пишет finmarket.ru, кроме того, поддержку рынку продолжает оказывать ситуация с нефтепроводом Keystone, который был закрыт на прошлой неделе, и ожидания повышения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений, отмечает «Market Watch».

Канадская компания «TC Energy», оператор Keystone, планирует частично открыть трубопровод в среду и полностью вернуть его в эксплуатацию 20 декабря, сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на источники.

В центре внимания трейдеров в среду - данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут опубликованы министерством энергетики в 18.30 мск. Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 9 декабря, на 7,819 млн баррелей.

По данным Московской биржи, рубль в начале торговой сессии среды снижается к доллару, юаню и евро: доллар по 63,6 рубля, юань — по 9,12 рубля, а евро подскакивал выше 68 рублей впервые с 30 мая, но откатился вниз. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.14 мск растёт на 75 копеек — до 63,6 рубля, юаня – на 7,5 копейки, до 9,12 рубля, евро — на 42 копейки, до 67,46 рубля.

Доллар уже подскакивал до 63,925 рубля, юань поднимался до 9,145 рубля (максимум с 1 августа), а евро — до 68,27 рубля (максимум с 30 мая).

 

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