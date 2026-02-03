Рубль дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть
Цены на нефть продолжают снижаться во вторник после самого сильного падения за шесть месяцев накануне. Сегодня нисходящий тренд поддерживает смягчение геополитической напряженности.
Как отмечает finmarket.ru, США и Иран заявили, что возобновят переговоры в пятницу, надеясь оживить дипломатические усилия вокруг ядерной программы Тегерана и снизить риск более масштабного регионального конфликта, пишет «Trading Economics». Эти новости ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.
Обе марки нефти в понедельник показали максимальный спад за полгода на фоне общего обвала рынков.
Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах во вторник. Американская валюта корректируется после двухдневного взлёта.
Накануне поддержку ей оказали данные о неожиданном росте активности в обрабатывающей промышленности США.
Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) в январе поднялся до максимальных с августа 2022 года 52,6 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали прирост до 48,5 пункта, по данным «Trading Economics». Значение индекса выше 50 пунктов говорит о повышении деловой активности, ниже - о спаде. До января «ISM Manufacturing» находился ниже данного уровня десять месяцев подряд.
В пятницу рынок ждёт ежемесячного отчёта по рынку труда, хотя его публикация может быть отложена в связи с частичной приостановкой работы правительства США (шатдауном).
Инвесторы также оценивают новости о заключении торговой сделки между Штатами и Индией. Вашингтон согласился снизить пошлины в обмен на отказ Нью-Дели от закупок российской нефти.
По состоянию на 9.31 мск евро вырос к доллару на 0,20% и торгуется на уровне $1,1815 по сравнению с $1,1791 на закрытие предыдущих торгов.
Стоимость фунта к доллару увеличилась на 0,25% - до $1,3700 по сравнению с $1,3666 в понедельник. Курс доллара в паре с иеной снизился на 0,16% - до 155,47 иены по сравнению со 155,63 иены по итогам предыдущей сессии.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,22%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,21%.
По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,06/82,44 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 194 копейки, средний курс продажи вырос на 112 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,28-78,38 рубля за доллар.
Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть. По итогам торгов в понедельник цены на эталонные сорта нефти упали почти по 5%, во вторник снижение продолжается. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0355 рубля (+3,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,83 копейки ниже уровня действующего официального курса.