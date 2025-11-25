Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту МурманскСемь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменов
Мурманская область. Арктика (16+)

Рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после роста по итогам предыдущей сессии. В центре внимания трейдеров остаются усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта, отмечает finmarket.ru. Предложенный Вашингтоном план из 28 пунктов претерпел изменения после обсуждений в Женеве и был сокращен до 19 пунктов, сообщило в понедельник издание «The Washington Post» со ссылкой на источник.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в администрации президента настроены оптимистично после переговоров в Швейцарии. Она отметила, что разногласия остаются всего по паре пунктов.

Любой прогресс в мирных переговорах будет оказывать понижательное давление на нефтяные цены, устраняя ключевой риск, связанный с поставками, написал аналитик «ING Groep» Уоррен Паттерсон.

Урегулирование конфликта на Украине может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок.

В «Deutsche Bank» ожидают, что избыток предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки. Аналитики банка не видят факторов, которые способствовали бы формированию дефицита на рынке даже к 2027 году. «Перспективы на 2026 год остаются медвежьими», - говорится в аналитической записке «Deutsche Bank».

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказывают возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, отмечает «Reuters». Смягчение денежно-кредитной политики может стимулировать рост экономики и спрос на нефть.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,01%.

Участники рынка оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы и перспективы снижения процентной ставки ФРС на заседании 9-10 декабря.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер считает целесообразным понизить базовую ставку в декабре, чтобы поддержать ослабевший рынок труда.

Уоллер отметил, что в следующем году решения ФРС будут в значительной степени зависеть от поступающих данных. Статистика рынка труда США за октябрь и ноябрь, а также ноябрьский отчёт о динамике потребительских цен будут обнародованы уже после декабрьского заседания ФРС. Данные будут опубликованы с задержкой, так как из-за шатдауна работа над их сбором и систематизацией была приостановлена.

Данные о розничных продажах и ценах производителей за сентябрь выйдут позднее во вторник. Кроме того, организация «Conference Board» обнародует рассчитываемый ей индекс доверия потребителей к экономике США за ноябрь.

Рынок теперь оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании ФРС в 80,9% против 42,4% неделей ранее, по данным «CME FedWatch».

По состоянию на 9.15 мск за евро давали $1,1516 по сравнению с $1,1521 на закрытие торгов в понедельник. Фунт стерлингов стоил на то же время $1,3102 против $1,3105 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены составил к 9.15 мск 156,74 иены по сравнению с 156,89 иены в конце предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар подешевел до 7,095 юаня с 7,1063 юаня на закрытие торгов накануне.

Ранее в ходе сессии юань поднимался до максимума с начала октября прошлого года - около 7,09 юаня за доллар. Поддержку китайской валюте оказывают признаки улучшения американо-китайских отношений, отмечает «Trading Economics». Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор на этой неделе. «Мы обсудили множество тем, включая ситуацию на Украине, вопросы экспорта фентанила, а также соевых бобов и других сельхозпродуктов», - написал Трамп в понедельник в соцсети «Truth Social». Американский президент также сообщил, что принял приглашение председателя КНР посетить Пекин в апреле 2026 года и в ответ пригласил Си Цзиньпина в США.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,97/84,51 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 164 копейки, средний курс продажи вырос на 84 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,38-80,48 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0305 рубля (+1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,11 копейки ниже уровня действующего официального курса.

