В Мурманске обновлён памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареиГалина Скибяк и Мария Рольская: «Сияние Арктики» - четвёртый сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.11.25 10:30

Рубль дешевеет на торгах вслед за снижающимися ценами на нефть

Нефтяные цены опускаются с утра после повышения по итогам предыдущей сессии благодаря надеждам на завершение шатдауна в США.

Как отмечает finmarket.ru, рекордный по длительности шатдаун в США может завершиться уже на этой неделе. В понедельник Сенат одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства, и теперь он поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его уже в среду.

Завершение шатдауна поддержит экономику США и, в частности, ослабит напряженность в сфере авиасообщения. Ранее в стране было отменено множество авиарейсов из-за нехватки диспетчеров, в связи с чем эксперты предупреждали о вероятном снижении спроса на авиационное топливо.

Хотя прогресс в вопросе возобновления работы правительства в целом поддержал мировые рынки, опасения по поводу избытка предложения нефти сдерживают рост цен на сырье.

«По мере того как ОПЕК продолжает наращивать добычу, баланс на нефтяном рынке приобретает всё более медвежий характер, поскольку предложение повышается, в то время как спрос снижается на фоне замедления экономического роста в крупнейших странах-потребителях нефти», - отмечают эксперты консалтинговой компании «Ritterbusch and Associates».

На этой неделе инвесторы ждут докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК по нефтяному рынку.

Доллар США стабилен к основным мировым валютам на торгах во вторник. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.

Трейдеры ждут развития ситуации вокруг шатдауна в США, который уже стал рекордным по длительности. Завершение шатдауна приведёт к возобновлению публикации экономических статданных, на которые ориентируется Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность её снижения Федрезервом на декабрьском заседании оценивается рынком в 63,5%.

Член совета управляющих ФРС Стивен Миран заявил вчера в интервью «CNBC», что считает необходимым дальнейшее снижение ставки американским ЦБ для предотвращения замедления экономического роста.

По мнению Мирана, Федрезерву следует опустить ставку по крайней мере на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре. При этом он предпочёл бы, чтобы ставка была снижена сразу на 50 б.п.

«Нельзя ничего сказать определенно. Могут появиться данные, которые изменят моё мнение, - сказал Миран. - Однако в отсутствие новой информации, я полагаю, что снижение ставки на 50 б.п. будет уместным, или минимум на 25 б.п.».

По состоянию на 9.03 мск за евро давали $1,1563 по сравнению с $1,1557 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась к 9.04 мск до $1,3169 против $1,3175 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной к 9:03 мск составила 154,11 иены против 154,15 иены по итогам торгов в понедельник. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1243 юаня по сравнению с 7,1226 юаня на закрытие предыдущей сессии. 

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,78/85,03 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 104 копейки, средний курс продажи вырос на 42 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,3-82,4 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно подрос в начале торгов на Московской бирже; рубль дешевеет на биржевых торгах вслед за снижающимися ценами на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3825 рубля (+1,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,19 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Болей и богатей: выплаты по больничным листам вырастут-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет на торгах вслед за снижающимися ценами на нефть-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)В 2025 году управляющие компании Мурманской области оштрафовали на 16,5 млн рублей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»