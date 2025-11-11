Рубль дешевеет на торгах вслед за снижающимися ценами на нефть

Нефтяные цены опускаются с утра после повышения по итогам предыдущей сессии благодаря надеждам на завершение шатдауна в США.

Как отмечает finmarket.ru, рекордный по длительности шатдаун в США может завершиться уже на этой неделе. В понедельник Сенат одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства, и теперь он поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его уже в среду.

Завершение шатдауна поддержит экономику США и, в частности, ослабит напряженность в сфере авиасообщения. Ранее в стране было отменено множество авиарейсов из-за нехватки диспетчеров, в связи с чем эксперты предупреждали о вероятном снижении спроса на авиационное топливо.

Хотя прогресс в вопросе возобновления работы правительства в целом поддержал мировые рынки, опасения по поводу избытка предложения нефти сдерживают рост цен на сырье.

«По мере того как ОПЕК продолжает наращивать добычу, баланс на нефтяном рынке приобретает всё более медвежий характер, поскольку предложение повышается, в то время как спрос снижается на фоне замедления экономического роста в крупнейших странах-потребителях нефти», - отмечают эксперты консалтинговой компании «Ritterbusch and Associates».

На этой неделе инвесторы ждут докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК по нефтяному рынку.

Доллар США стабилен к основным мировым валютам на торгах во вторник. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.

Трейдеры ждут развития ситуации вокруг шатдауна в США, который уже стал рекордным по длительности. Завершение шатдауна приведёт к возобновлению публикации экономических статданных, на которые ориентируется Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность её снижения Федрезервом на декабрьском заседании оценивается рынком в 63,5%.

Член совета управляющих ФРС Стивен Миран заявил вчера в интервью «CNBC», что считает необходимым дальнейшее снижение ставки американским ЦБ для предотвращения замедления экономического роста.

По мнению Мирана, Федрезерву следует опустить ставку по крайней мере на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре. При этом он предпочёл бы, чтобы ставка была снижена сразу на 50 б.п.

«Нельзя ничего сказать определенно. Могут появиться данные, которые изменят моё мнение, - сказал Миран. - Однако в отсутствие новой информации, я полагаю, что снижение ставки на 50 б.п. будет уместным, или минимум на 25 б.п.».

По состоянию на 9.03 мск за евро давали $1,1563 по сравнению с $1,1557 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась к 9.04 мск до $1,3169 против $1,3175 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной к 9:03 мск составила 154,11 иены против 154,15 иены по итогам торгов в понедельник. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1243 юаня по сравнению с 7,1226 юаня на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,78/85,03 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 104 копейки, средний курс продажи вырос на 42 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,3-82,4 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно подрос в начале торгов на Московской бирже; рубль дешевеет на биржевых торгах вслед за снижающимися ценами на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3825 рубля (+1,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,19 копейки выше уровня действующего официального курса.