Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти

Нефтяные цены на умеренно поднимаются утром, инвесторы оценивают заявления по итогам состоявшихся в Женеве американо-иранских переговоров.

Как сообщает finmarket.ru, третий раунд переговоров с США принёс успехи, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. В частности, он сообщил о прогрессе по ядерной тематике и по вопросу отмены санкций, передаёт телеканал «Аль-Джазира». При этом министр добавил, что разногласия между сторонами сохраняются, и четвертый раунд переговоров можно ожидать на следующей неделе.

Тем временем у берегов Ирана собрались значительные силы американского флота, включая около двух десятков боевых кораблей, в том числе два авианосца, более 200 боевых самолётов, а также несколько ударных подводных лодок. Эсминцы и подлодки несут в общей сложности более 500 крылатых ракет «Tomahawk» с дальностью 1,6 тысячи км.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не окажется втянутым в затяжную войну на Ближнем Востоке, хотя президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану.

Вице-президент отметил, что не знает, какое решение примет президент США Дональд Трамп в отношении Ирана, описав возможные варианты, включая военные удары, «чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие», и «решение проблемы дипломатическим путём».

Внимание рынка теперь постепенно переключается на встречу представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тысяч баррелей в сутки с апреля.

«Трейдеры заняли выжидательную позицию перед выходными. С одной стороны, на рынок влияет напряженность вокруг Ирана, а с другой - на встрече ОПЕК+ страны, вероятно, сообщат об увеличении добычи», - сказала старший аналитик «Sparta Commodities» Джун Гох.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно ослабляется к евро и японской иене и слабо укрепляется к фунту стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается в ходе торгов на 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,04%.

Трейдеры ждут публикации большого массива статданных из стран еврозоны в пятницу, в последний рабочий день месяца. В частности, будут обнародованы данные об инфляции во Франции и Германии, а также показатели германской безработицы и французского ВВП.

Также в пятницу выйдет статистика по ценам производителей (индекс PPI) в США, которая может обратить на себя внимание в том числе руководства Федеральной резервной системы (ФРС). В целом участники рынка и аналитики полагают, что на фоне умеренной инфляции Федрезерв снизит ключевую ставку дважды в текущем году.

По состоянию на 9.46 мск за евро давали $1,1806 по сравнению с $1,1797 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару к 9.47 мск составила $1,3476 против $1,3482 по итогам торгов в четверг.

Курс американской валюты в паре с иеной составил к 9.46 мск 155,87 иены по сравнению со 156,13 иены на закрытие предыдущей сессии.

Как стало известно в пятницу, розничные продажи в Японии в январе увеличились на 1,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, максимальными темпами с июня. Аналитики ожидали сокращения продаж в прошлом месяце в среднем на 0,4%, по данным «Trading Economics».

Объём промышленного производства в Японии в первый месяц года, по предварительным данным, вырос на 2,2% к декабрю и на 2,3% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель снизился на 0,1%, тогда как второй увеличился на 2,6%.

Пара доллар/офшорный юань растёт на 0,1% и торгуется на уровне 6,8499 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,28/84,03 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 181 копейку, средний курс продажи вырос на 205 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,17-78,27 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Давление на рубль продолжают оказывать планы Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила. Напротив, поддержку котировкам нацвалюты оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортёров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,231 рубля (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,77 копейки ниже уровня действующего официального курса.