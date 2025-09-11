Рубль дешевеет перед заседанием Банка России по ключевой ставке и рисков введения новых антироссийских санкций

Цены на нефть сегодня снижаются после уверенного роста по итогам предыдущей сессии на фоне усиления геополитической напряженности.

Как сообщает finmarket.ru, подъёму цен накануне способствовали опасения обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожидания усиления давления на покупателей российской нефти.

По данным газеты «Financial Times», президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу ввести пошлины в 100% для Китая и Индии, чтобы увеличить давление на РФ. Как сообщил один из источников газеты, США готовы вводить аналогичные пошлины, если это сделает Европа. Кроме того, рынок ждёт развития ситуации вокруг инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши.

В то же время данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рост запасов энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Кроме того, рост цен производителей в США в прошлом месяце неожиданно замедлился до 2,6% в годовом выражении с 3,1% в июле, что было воспринято трейдерами как очередной сигнал ослабления американской экономики наряду с данными о спаде активности на рынке труда.

Доллар США незначительно растёт к евро, фунту стерлингов и иене. Трейдеры ждут данных о динамике потребительских цен (индекс CPI) в США за август, которые будут опубликованы министерством труда страны в 15.30 мск. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает ускорение инфляции до 2,9% с июльских 2,7%, по данным «Trading Economics».

«Несмотря на ожидаемое ускорение роста потребительских цен в США в августе, Федрезерв почти наверняка снизит базовую ставку в связи со свидетельствами ослабления рынка труда», - говорится в обзоре аналитиков «United Overseas Bank Ltd».

Ранее на этой неделе министерство труда США пересмотрело с резким понижением данные о количестве рабочих мест, созданных в экономике страны за 12 месяцев до марта 2025 года включительно. Согласно обновленным оценкам Минтруда, число рабочих мест было на 911 тысяч меньше, чем предполагалось ранее.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность её снижения в этом месяце на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 92%, по данным «FedWatch».

В четверг внимание трейдеров также направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Большинство экспертов и участников рынка ожидает, что европейский регулятор сохранит неизменными все три ключевые процентные ставки на предстоящем заседании. В настоящее время ставка по депозитам ЕЦБ составляет 2%.

Текущий уровень ставок большинство членов руководства ЕЦБ оценивают как нейтральный, и в последние недели многие, включая председателя центробанка Кристин Лагард, отмечали, что существующий курс денежно-кредитной политики является оправданным с учётом всех внутренних и внешних факторов.

По состоянию на 8.58 мск евро снизился к доллару на 0,04% и торгуется на уровне $1,1690 по сравнению с $1,1695 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару снизился на 0,10% - до $1,3516 против $1,3529 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной к этому времени выросла на 0,08% - до 147,58 иены по сравнению с 147,46 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара в паре с офшорным юанем опустился до 7,1179 юаня с 7,1199 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,54/89,11 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 190 копеек, средний курс продажи вырос на 102 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87-87,1 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет перед заседанием Банка России по ключевой ставке, а также из-за рисков введения новых антироссийских санкций и торгуется на минимальных отметках с середины марта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0025 рубля (+8,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта поднялась выше отметки 12 рублей впервые с 13 марта, при этом оказалась на 10,64 копейки выше уровня действующего официального курса.