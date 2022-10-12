Цены на нефть опускаются третью сессию подряд утром в среду на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае.

Как сообщает finmarket.ru, накануне Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% по сравнению с июльскими 2,9%. Прогноз на 2022 год был оставлен без изменения - МВФ по-прежнему ожидает роста глобального ВВП на 3,2%.

Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание «Barron's».

По данным Московской биржи, доллар США и юань растут на старте торгов в среду, сделок с евро в первые минуты не было, рубль дешевеет, реагируя на снижение нефтяных котировок и низкий интерес инвесторов к риску.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 64,215 рубля (+55,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1 рубль 27 копеек выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 64,3244 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 66,44 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 60,88 копейки - до 63,0888 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 64,04 копейки., евро - на 74,07 копейки.

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 64 рублей впервые с 7 июля текущего года.

Сегодня было зарегистрировано в Минюсте и вступило в силу указание Банка России о дополнительных процедурах установления официальных курсов иностранных валют к рублю с использованием альтернативных источников данных. Документ опубликован на сайте регулятора.

«Настоящее указание… определяет порядок установления и опубликования Банком России официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю… Настоящее указание в соответствии с решением совета директоров Банка России… вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Регулятор для более точного отражения ситуации на рынках подготовил порядок установления официальных курсов иностранных валют с использованием альтернативных источников данных — банковской отчетности и цифровых платформ внебиржевых торгов.

При отсутствии данных Мосбиржи будут использоваться данные сделок, заключенных до 15.30 мск, представленные в Банк России в составе отчётности кредитных организаций. В отсутствие первых двух вариантов будут использованы данные о сделках, заключенных до 15.30 мск в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов. При невозможности расчёта значения курса по указанным вариантам, он будет устанавливаться равным значению предыдущего дня.

Курсы других иностранных валют к рублю будут устанавливаться на основе соотношения курса доллара к рублю и официальных курсов доллара к соответствующим валютам, установленных центральными (национальными) банками — эмитентами данных валют — и размещенных на официальных сайтах центральных (национальных) банков в Интернете на 15.30 мск текущего рабочего дня. Числовое значение официального курса валют к рублю округляется до сотых долей копейки, говорится в проекте указания ЦБ РФ.