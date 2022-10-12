В Никеле открылся первый эколого-индустриальный туристический маршрут «Шпиль 555»МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.10.22 10:30

Рубль дешевеет, реагируя на снижение нефтяных котировок и низкий интерес инвесторов к риску

Цены на нефть опускаются третью сессию подряд утром в среду на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае.

Как сообщает finmarket.ru, накануне Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% по сравнению с июльскими 2,9%. Прогноз на 2022 год был оставлен без изменения - МВФ по-прежнему ожидает роста глобального ВВП на 3,2%.

Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание «Barron's».

По данным Московской биржи, доллар США и юань растут на старте торгов в среду, сделок с евро в первые минуты не было, рубль дешевеет, реагируя на снижение нефтяных котировок и низкий интерес инвесторов к риску.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 64,215 рубля (+55,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1 рубль 27 копеек выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 64,3244 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 66,44 копейки.  Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 60,88 копейки - до 63,0888 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 64,04 копейки., евро - на 74,07 копейки.

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 64 рублей впервые с 7 июля текущего года.

Сегодня было зарегистрировано в Минюсте и вступило в силу указание Банка России о дополнительных процедурах установления официальных курсов иностранных валют к рублю с использованием альтернативных источников данных. Документ опубликован на сайте регулятора.

«Настоящее указание… определяет порядок установления и опубликования Банком России официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю… Настоящее указание в соответствии с решением совета директоров Банка России… вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Регулятор для более точного отражения ситуации на рынках подготовил порядок установления официальных курсов иностранных валют с использованием альтернативных источников данных — банковской отчетности и цифровых платформ внебиржевых торгов.

При отсутствии данных Мосбиржи будут использоваться данные сделок, заключенных до 15.30 мск, представленные в Банк России в составе отчётности кредитных организаций. В отсутствие первых двух вариантов будут использованы данные о сделках, заключенных до 15.30 мск в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов. При невозможности расчёта значения курса по указанным вариантам, он будет устанавливаться равным значению предыдущего дня.

Курсы других иностранных валют к рублю будут устанавливаться на основе соотношения курса доллара к рублю и официальных курсов доллара к соответствующим валютам, установленных центральными (национальными) банками — эмитентами данных валют — и размещенных на официальных сайтах центральных (национальных) банков в Интернете на 15.30 мск текущего рабочего дня. Числовое значение официального курса валют к рублю округляется до сотых долей копейки, говорится в проекте указания ЦБ РФ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области январе-июне текущего года использовано инвестиций в основной капитал организаций больше на 4,2%-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет, реагируя на снижение нефтяных котировок и низкий интерес инвесторов к риску-PRO Энергетику (18+)На Системного оператора возложена функция разработчика генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, включая решения по развитию ЕЭС России и региональных энергосистем-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты ратуют за выдачу «Пушкинской карты» детям с 10 лет и расширение её возможностей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика