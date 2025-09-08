Рубль дешевеет в ожидании новостей на внешнеполитическую тематику

Нефтяные цены растут с утра, трейдеры оценивают решение ОПЕК+ и новые заявления Вашингтона относительно санкций против РФ.

Как отмечает finmarket.ru, за прошлую неделю фьючерсы на Brent и WTI снизились в цене более чем на 3% на опасениях, связанных с формированием избытка предложения на рынке в случае увеличения добычи странами ОПЕК+.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, на встрече 7 сентября утвердили увеличение добычи в октябре на 137 тысяч б/с. Решение принято ввиду стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных условий, выраженных в низких нефтяных запасах, говорится в сообщении альянса.

Это станет первым траншем по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений в 1,65 млн б/с, которые должны были действовать до конца 2026 года. Теперь планируется избавиться от них до августа.

Между тем согласованное на выходных наращивание добычи оказалось менее масштабным, чем предыдущие.

«Умеренное повышение добычи ОПЕК+ принесло облегчение рынку», - написал аналитик «Fujitomi Securities» Тошитака Тазава, добавив, что наращивание добычи уже было учтено в ценах и теперь наблюдается их технический отскок.

«Ожидания сокращения предложения в связи с возможными новыми санкциями США против России также оказывают поддержку», - отметил эксперт.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России. Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, повышается в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,09%.

Как показали вышедшие в пятницу данные министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 22 тысячи. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 75 тысяч, по данным «Trading Economics».

Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 79 тысяч, а не на 73 тысячи, как сообщалось ранее. В июне число рабочих мест сократилось на 13 тысяч, а не повысилось на 14 тысяч.

Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до максимальных с октября 2021 года 4,3% по сравнению с 4,2% в предыдущий месяц.

Сигнализирующие об ослаблении рынка труда данные укрепили ожидания участников рынка, связанные со снижением базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Вероятность её снижения в сентябре на 25 базисных пунктов теперь оценивается в 90%, на 50 б.п. - в 10%, по данным «FedWatch».

Внимание рынка на этой неделе будет направлено на данные по динамике цен в Штатах, которые помогут инвесторам скорректировать представление о перспективах денежно-кредитной политики ФРС. В среду выйдет отчёт о ценах производителей, а в четверг - отчёт о потребительских ценах за август.

По состоянию на 9.06 мск за евро давали $1,1718 по сравнению с $1,1717 на закрытие торгов в пятницу. Позднее в понедельник в Национальном собрании Франции пройдёт голосование о доверии премьер-министру Франсуа Байру, инициированное им самим с целью получения мандата на проведение непопулярных экономических реформ, предусматривающих жёсткую экономию с целью сокращения дефицита государственного бюджета.

Фунт стерлингов к 9.06 мск стоил $1,3502 по сравнению с $1,3509 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены повысился на то же время на 0,44% - до 148,08 иены против 147,43 иены в конце предыдущих торгов. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в выходные заявил о намерении уйти в отставку. Он пояснил, что не сделал этого раньше из-за необходимости урегулировать ситуацию с пошлинами США. Исиба сказал, что давно намеревался взять на себя ответственность за поражение своей партии на выборах в июле, однако был намерен сначала добиться успеха на торговых переговорах с Вашингтоном. Между тем оценка роста ВВП Японии во II квартале была пересмотрена до 0,5% с 0,3%. Аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра.

Против офшорного юаня доллар дорожает до 7,1344 юаня с 7,1308 на закрытие предыдущей сессии. Вышедшие в понедельник данные указали на замедление роста китайского экспорта в августе до самого слабого темпа за шесть месяцев. Объём экспорта в прошлом месяце увеличился на 4,4% в годовом выражении и составил $321,8 млрд, тогда как импорт вырос на 1,3% - до $219,4 млрд.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,07/86,63 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 50 копеек, средний курс продажи вырос на 221 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,1-83,2 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже в начале торгов на Мосбирже, рубль дешевеет в ожидании новостей на внешнеполитическую тематику. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4495 рубля (+4,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,11 копейки выше уровня действующего официального курса.