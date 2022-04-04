Рубль дешевеет в ожидании новой информации о подготовке западными странами очередного пакета антироссийских санкций

Цены на нефть слабо поднимаются в понедельник после максимального почти за 2 года падения по итогам прошлой недели.

Как пишет finmarket.ru, в центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где продолжается рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем власти сохраняют жёсткие ограничительные меры. Ожидания ослабления спроса на энергоресурсы в Китае стали одним из факторов, обусловивших снижение цен на нефть на прошлой неделе.

Другим важным фактором стало заявление США, а вслед за ними и других стран-участников МЭА, о намерении высвободить нефть и стратегических резервов, с целью ограничения роста цен.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 11,1%, WTI - на 12,8%, недельное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с апреля 2020 года.

«Кажется, решение Штатов о высвобождении нефти из стратегического резерва переломило ралли на нефтяном рынке», - говорит основатель «Vanda Insights» Вандана Хари, слова которой приводит агентство «Bloomberg».

Тем временем глава азиатского бизнеса крупнейшего в мире нефтетрейдера «Vito»l Майк Мюллер заявил в выходные, что, по его мнению, цены на нефть упали до уровней, не учитывающих риски возможного сокращения экспорта из России.

А в это время доллар США и евро поднимаются на Московской бирже, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новой информации о подготовке западными странами очередного пакета антироссийских санкций. Курс доллара близок к пиковым значениям в отношении основных валют, поскольку в рынок уже заложены ожидания резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, отмечают эксперты «CBA».