Рубль дешевеет в ожидании переговоров президентов США и РФ

Нефть умеренно дорожает утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери. Участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдёт в пятницу на Аляске.

Как сообщает finmarket.ru, Трамп заявил в среду, что Россию ждут последствия, если по итогам переговоров на Аляске она не выразит готовность прекратить боевые действия. При этом он отказался уточнять, о каких именно последствиях может идти речь.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины, если саммит окажется безрезультатным.

«Неопределенность, связанная с переговорами между США и Россией, продолжает увеличивать премию за риск, поскольку покупатели российской нефти могут столкнуться с ещё большим экономическим давлением», - говорится в аналитической записке «Rystad Energy».

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне понизило оценки роста мирового спроса на нефть в 2025 году. Новый прогноз МЭА предполагает, что спрос увеличится на 685 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее агентство прогнозировало прирост на уровне 704 тысяч б/с. При этом МЭА увеличило оценку предложения нефти на мировом рынке на 2025 год на 370 тысяч б/с - до 105,5 млн б/с.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,04 млн баррелей - до 426,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 800 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics».

В ходе торгов в среду цена контрактов на Brent опускалась до минимальных с 6 июня $65,01 за баррель, на WTI - до $61,94 за баррель, минимума со 2 июня.

Курс доллара США стабилен к евро, снижается к фунту стерлингов и иене утром в четверг на фоне ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики американским ЦБ.

Вышедшие ранее на этой неделе данные показали, что потребительские цены в США в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, как и в июне. Аналитики прогнозировали ускорение темпа инфляции до 2,8%.

Признаки стабилизации темпа роста цен укрепили инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) пойдёт на снижение процентной ставки в сентябре. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, рынок теперь оценивает вероятность такого шага почти в 100%.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью «Fox Business», что ФРС следует рассмотреть снижение ставки на 50 б.п. на очередном заседании. Он полагает, что Федрезерв опустил бы ставку уже в июне и июле, если бы располагал точной статистикой по рынку труда. Как сообщалось ранее, министерство труда 1 августа резко пересмотрело в сторону снижения данные о количестве рабочих мест в США за май и июнь.

Позднее в четверг будут опубликованы данные по динамике цен производителей в США (индекс PPI) за июль, а также недельный отчет по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

Евро по данным на 9э33 мск снизился к доллару всего на 0,04% - до $1,1700 по сравнению с $1,1705 на закрытие торгов в среду. Фунт стерлингов вырос на 0,09% и торгуется на уровне $1,3588 против $1,3576 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно японской валюты снизился на 0,70% - до 146,35 иены с 147,38 иены в конце предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 7,1741 против 7,1817 юаня на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет в ожидании переговоров президентов США и РФ. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,08 рубля (+2,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,33 копейки выше уровня действующего официального курса.