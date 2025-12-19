Рубль дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ

Нефтяные цены слабо снижаются с утра и могут завершить в минусе вторую неделю подряд. С начала недели Brent подешевел на 2,3%, WTI - на 2,5% на фоне переговоров по Украине, которые, по мнению инвесторов, приближают урегулирование конфликта с Россией и могут привести к снятию санкций с российского нефтяного сектора.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп вчера заявил, что Киеву следует быстрее принимать решения, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. «Они (переговорщики) приближаются к какому-то результату, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстрее», - сказал глава Белого дома.

При этом Трамп подтвердил, что видит возможность в урегулировании и надеется, что это произойдёт в скором времени. «Но существует шанс на то, чтобы урегулировать конфликт, возможно, в скором времени», - сказал американский лидер.

Также рынок следит за ситуацией вокруг Венесуэлы. Ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее.

«Неопределенность в плане реализации (режима блокады. – Ред.) и оптимизм в отношении мирной сделки по Украине ослабляют опасения по поводу мировых поставок топлива и снижают наценки с учетом геополитических рисков», - отметил аналитик «IG» Тони Сикамор.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США демонстрирует слабый рост в парах с евро и фунтом стерлингов, а также более активный подъём к японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,1%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

Участники рынка оценивают статданные из США, а также итоги декабрьских заседаний Европейского центрального банка, Банка Англии и Банка Японии.

Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% в годовом выражении, минимальными темпами с июля. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,1%, по данным «Trading Economics».

Потребительские цены без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 2,6% в годовом выражении, минимально с марта 2021 года. Эксперты ожидали роста на 3%.

Тем временем ЕЦБ не стал менять процентные ставки по итогам декабрьского заседания, как и ожидалось. В том числе ключевая ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых.

В то же время регулятор улучшил оценку роста ВВП еврозоны в 2025-2027 годах. Новый прогноз предполагает, что экономика еврозоны в 2025 году вырастет на 1,4%, в следующем году - на 1,2%, в 2027 году - на 1,4%. Прогноз инфляции на 2026 год был пересмотрен до 1,9% с 1,7%, тогда как оценка роста цен в текущем году была подтверждена на уровне 2,1%.

По состоянию на 9.12 мск за евро давали $1,1721 по сравнению с $1,1722 на закрытие торгов в четверг.

Банк Англии вчера ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75% годовых. Решение было принято минимальным большинством голосов - председатель ЦБ Эндрю Бейли, в ноябре голосовавший за сохранение ставки на прежнем уровне, изменил свою позицию, и его голос оказался решающим.

В заявлении британского регулятора отмечается, что постепенное смягчение денежно-кредитной политики, вероятно, будет продолжено.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3378 по сравнению с $1,3381 по итогам минувшей сессии.

Банк Японии сегодня повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. - до 0,75% годовых. Это максимальный уровень более чем за 30 лет - с сентября 1995 года. Решение было единогласно принято девятью членами руководства японского ЦБ и стало ожидаемым для рынка. Японский центробанк подтвердил намерение и далее повышать ставки, если ситуация в экономике будет развиваться согласно его прогнозам. Регулятор прогнозирует, что базовая инфляция в стране опустится ниже 2% в первом полугодии 2026 фингода (март-сентябрь).

Курс доллара относительно иены к 9.12 мск составит 155,98 иены против 155,55 иены в конце предыдущих торгов.

Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,0369 юаня. Это близко к минимуму с сентября прошлого года.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,68/87,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 235 копеек, средний курс продажи вырос на 252 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,99-81,09 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,414 рубля (+6,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,12 копейки выше уровня действующего официального курса.