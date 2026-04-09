«Единство народов — сила России!»: «Научка» приглашает на «Библионочь»В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.04.26 10:30

Рубль дорожает на фоне укрепления нефти

Нефтяные цены умеренно повышаются сегодня, частично восстанавливая потери, понесенные накануне на новостях об объявлении США и Ираном двухнедельного перемирия для проведения переговоров.

Как отмечает finmarket.ru, поддержку нефтяным ценам оказывают сомнения в устойчивости режима прекращения огня, а также реальности перспективы скорого восстановления поставок нефти через Ормузский пролив.

Израиль вчера продолжал наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии.

Вашингтону нужно определиться, желает ли он полного прекращения огня, в том числе в Ливане, для переговоров с Тегераном, или ему ближе продолжение конфликта, для чего США задействуют Израиль, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сказал, что перемирие США и Ирана также распространяется и на Ливан.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это утверждение Шарифа.

Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что удары Израиля по Ливану являются отдельной от договоренностей с Ираном темой, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон никогда не давал Тегерану обещаний относительно Ливана.

«Если Иран хочет, чтобы эти переговоры провалились из-за конфликта, в который они оказались втянуты из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения (...) это, в конечном счёте, их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо», - сказал Вэнс.

На фоне противоречивых заявлений сторон ближневосточного конфликта перспективы возобновления судоходства в Ормузском проливе остаются неясными.

Накануне иранские СМИ сообщали, что Тегеран вновь закроет пролив из-за действий Израиля. В Белом доме эти сообщения назвали ложными.

Неопределенность в отношении перспектив американской экономики, усилившаяся в результате ближневосточного конфликта, вынудила руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) обсуждать резко различающиеся сценарии дальнейшей денежно-кредитной политики, в том числе возможность повышения базовой процентной ставки, следует из протокола мартовского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Большинство участников заседания отмечали риск того, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке негативно скажется на деловом доверии в США и будет способствовать дальнейшему сокращению объёмов найма, говорится в документе. Они также высказывали обеспокоенность, что подъём цен на нефть приведет к усилению инфляции в краткосрочной перспективе и отсрочит её ожидаемое приближение к целевому показателю ФРС в 2%.

Одновременно «многие указывали на риск более длительного, чем ожидается, сохранения повышенной инфляции в условиях устойчивого роста цен на нефть, что может потребовать подъёма ставки ФРС», отмечается в документе.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79/80,93 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 89 копеек, средний курс продажи упал на 103 копейки. Лучшие курсы покупки составили 80-79,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,6-80,7 рубля за доллар.

Китайский юань опускается в начале торгов на Московской бирже. Рубль дорожает на фоне укрепления нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4025 рубля (-5,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,56 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»