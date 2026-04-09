Рубль дорожает на фоне укрепления нефти

Нефтяные цены умеренно повышаются сегодня, частично восстанавливая потери, понесенные накануне на новостях об объявлении США и Ираном двухнедельного перемирия для проведения переговоров.

Как отмечает finmarket.ru, поддержку нефтяным ценам оказывают сомнения в устойчивости режима прекращения огня, а также реальности перспективы скорого восстановления поставок нефти через Ормузский пролив.

Израиль вчера продолжал наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии.

Вашингтону нужно определиться, желает ли он полного прекращения огня, в том числе в Ливане, для переговоров с Тегераном, или ему ближе продолжение конфликта, для чего США задействуют Израиль, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сказал, что перемирие США и Ирана также распространяется и на Ливан.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это утверждение Шарифа.

Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что удары Израиля по Ливану являются отдельной от договоренностей с Ираном темой, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон никогда не давал Тегерану обещаний относительно Ливана.

«Если Иран хочет, чтобы эти переговоры провалились из-за конфликта, в который они оказались втянуты из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения (...) это, в конечном счёте, их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо», - сказал Вэнс.

На фоне противоречивых заявлений сторон ближневосточного конфликта перспективы возобновления судоходства в Ормузском проливе остаются неясными.

Накануне иранские СМИ сообщали, что Тегеран вновь закроет пролив из-за действий Израиля. В Белом доме эти сообщения назвали ложными.

Неопределенность в отношении перспектив американской экономики, усилившаяся в результате ближневосточного конфликта, вынудила руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) обсуждать резко различающиеся сценарии дальнейшей денежно-кредитной политики, в том числе возможность повышения базовой процентной ставки, следует из протокола мартовского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Большинство участников заседания отмечали риск того, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке негативно скажется на деловом доверии в США и будет способствовать дальнейшему сокращению объёмов найма, говорится в документе. Они также высказывали обеспокоенность, что подъём цен на нефть приведет к усилению инфляции в краткосрочной перспективе и отсрочит её ожидаемое приближение к целевому показателю ФРС в 2%.

Одновременно «многие указывали на риск более длительного, чем ожидается, сохранения повышенной инфляции в условиях устойчивого роста цен на нефть, что может потребовать подъёма ставки ФРС», отмечается в документе.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79/80,93 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 89 копеек, средний курс продажи упал на 103 копейки. Лучшие курсы покупки составили 80-79,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,6-80,7 рубля за доллар.

Китайский юань опускается в начале торгов на Московской бирже. Рубль дорожает на фоне укрепления нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4025 рубля (-5,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,56 копейки ниже уровня действующего официального курса.