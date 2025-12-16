Рубль дорожает, несмотря на падение нефти

Цены на нефть продолжают опускаться во вторник на фоне сигналов продвижения усилий по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как пишет finmarket.ru, американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило вечером в понедельник агентство «Bloomberg» со ссылкой на официальные лица США. Отмечается, что стороны «достигли консенсуса по ряду вопросов».

Ранее сообщалось, что в Германии состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил в понедельник по телефону российско-украинский конфликт с Зеленским и европейскими лидерами. Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта. «Я думаю, что сейчас мы стали ближе (к завершению конфликта – Ред.), чем когда-либо ранее», - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Оптимизм в отношении переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта усиливает ожидания, что санкции в отношении российских нефтяных компаний будут сняты, и это будет способствовать увеличению предложения нефти на и без того хорошо обеспеченном рынке, отмечается в обзоре аналитиков «ANZ».

Давление на стоимость нефти также оказали слабые статданные по китайской экономике, опубликованные накануне. Сигналы спада экономической активность повышают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в стране.

Доллар США незначительно укрепляется к евро и фунту стерлингов и дешевеет по отношению к иене.

Трейдеры ждут данных по американскому рынку труда за ноябрь, которые будут обнародованы в 16.30 мск во вторник. Министерство труда США выпустило сентябрьский отчет о динамике безработицы с большим опозданием из-за шатдауна и отказалось от публикации отчёта за октябрь из-за отсутствия необходимых данных. Поэтому ноябрьская статистика является для трейдеров особенно важной.

Если отчёт покажет слабые темпы роста числа рабочих мест в США и увеличение безработицы, это будет воспринято рынком как подтверждение «голубиной» позиции Федеральной резервной системы, отмечает аналитик «MUFG Bank» Майкл Ван. Это, вероятно, ускорит ослабление доллара к концу года, говорит эксперт, слова которого приводит «The Wall Street Journal».

На этой неделе внимание рынка также направлено на очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое будет сопровождаться публикацией новых экономических прогнозов. Рынок не ждёт от регулятора изменения ключевых ставок на предстоящем заседании.

При этом президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что центробанк, вероятно, улучшит прогнозы для экономики еврозоны. В сентябре ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП региона на 2025 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 0,9%.

Банк Англии, который также проведёт заседание на этой неделе, может опустить базовую ставку на 25 базисных пунктов в связи с ростом безработицы и экономической стагнацией, прогнозируют эксперты.

По состоянию на 9.07 мск евро снизился к доллару всего на 0,03% и торгуется на уровне $1,1750 по сравнению с $1,1753 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась на 0,11% - до $1,3361 против $1,3376 по итогам торгов в понедельник. Курс доллара к иене уменьшился на 0,24% - до 154,86 иены по сравнению с 155,23 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,0385 юаня по сравнению с 7,0433 юаня по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,01%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,43/84,98 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 185 копеек, средний курс продажи вырос на 82 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,49-81,59 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль дорожает, несмотря на падение нефти. Поддержку рублю может оказывать подготовка экспортёров к последнему в этом году налоговому периоду. Участники рынка при этом постепенно переходят к ожиданию заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдёт пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Заседание состоится в пятницу, 19 декабря. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2515 рубля (-3,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,64 копейки выше уровня действующего официального курса.