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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.23 10:30

Рубль корректируется после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок сегодня повышаются. Днём ранее рынок продемонстрировал самое значительное более чем за месяц падение, несмотря на рекордное сокращение запасов топлива в США за минувшую неделю.

Как пишет finmarket.ru, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 17,049 млн баррелей - до 439,77 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина выросли на 1,48 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 796 тыс. баррелей.

Опрошенные «S&P Global Commodity Insights» аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тысяч баррелей.

«Цены на нефть упали, поскольку макроэкономический фон убивает настроение», - полагает старший аналитик «Oanda» Эдвард Мойя, подразумевая, в том числе, снижение кредитного рейтинга США агентством «Fitch». Также давление на нефтяной рынок оказывает сильный доллар, сказал он изданию «MarketWatch».

По словам ведущего нефтяного аналитика по Северной и Южной Америке Kpler Мэтта Смита, сочетание устойчивого экспорта нефти и активной работы НПЗ привело к самому резкому сокращению запасов нефти в США за всю историю наблюдений. «Пик летней нефтепереработки совпал с очень сильным экспортом в конце месяца, и в будущем не следует ожидать таких масштабных» изменений резервов, полагает он.

По данным Московской биржи доллар США не демонстрировал ощутимых колебаний на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,26 рубля (+10,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к снижению, евро также дешевеет.

Рубль корректируется после падения накануне, которое наблюдалось в ходе предыдущей сессии на фоне небольшой паники на фондовых рынках.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,9543 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 20,57 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 33,09 копейки и составил 102,6691 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 1,11 рубля, евро - на 74,23 копейки.

Курс евро немного снижается по отношению к доллару в четверг утром перед публикацией данных статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

Юань укрепился против доллара США в четверг, торгуясь в узком диапазоне. Его поддержал более высокий, чем ожидали рынки, срединный курс, а также превысившие прогноз результаты опроса, указавшие на ускорение роста активности в сфере услуг Китая.

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