Рубль корректируется вниз на снижении спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортёров

Цены на нефть поднимаются утром в понедельник после резкого снижения по итогам торгов в минувшую пятницу.

Аналитики также следят за переговорами о мирном урегулировании украинского конфликта. Как сообщает finmarket.ru, участники рынка полагают, что перемирие может привести к постепенной отмене санкций против российского нефтегазового сектора. В то же время отсутствие прорыва в переговорах на минувших выходных оказало поддержку котировкам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился «большого прогресса» в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, во время встречи они «обсудили все аспекты мирного соглашения» и стороны стали «намного ближе (к достижению урегулирования на Украине, - Ред.)». Трамп также отметил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель.

В то же время Трамп сообщил, что вопрос Донбасса остаётся в числе пока не решённых в рамках украинского урегулирования. По его словам, это, «безусловно, одна из больших проблем». «Этот вопрос не решён. Но я думаю, мы стали ближе к цели», - заверил американский лидер.

До встречи с Зеленским американский президент провёл «продуктивный» телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор, длившийся больше часа, был организован по инициативе США, чтобы обсудить возможности урегулирования украинского конфликта, сообщили в Кремле.

«Главная причина, по которой цены на нефть растут, заключается в повышенной геополитической напряжённости на фоне продолжающихся взаимных ударов России и Украины по объектам энергетической инфраструктуры на минувших выходных», - отметил аналитик «Haitong Futures» Ян Ан.

«На Ближнем Востоке тоже не всё спокойно. Саудовская Аравия наносит авиаудары по Йемену, а Иран утверждает, что страна находится в состоянии полномасштабной войны с США, Европой и Израилем. Возможно, это усиливает опасения рынка по поводу перебоев поставок», - добавил эксперт.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 409 единиц. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Курс доллара США слабо укрепляется в паре с евро и фунтом стерлингов, снижается к японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,1%. Тем не менее, с начала года индекс потерял более 9%, демонстрируя худшую динамику с 2017 года на фоне тарифных войн и опасений по независимости Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв, как ожидают участники рынка, дважды понизит ключевую процентную ставку в течение 2026 года, тогда как последний медианный прогноз членов руководства ФРС предусматривает лишь одно снижение.

В следующем году истекает срок полномочий председателя ФРС Джерома Пауэлла. Новым главой Федрезерва будет человек, который верит в снижение ключевой ставки, ранее говорил президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось, министр финансов США Скотт Бессент представил на рассмотрение президента список кандидатов на пост председателя ФРС, в который входят советник Белого дома Кевин Хассетт, бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш и ещё три человека.

Как стало известно в понедельник, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-ноябре увеличилась на 0,1% относительно того же периода прошлого года и составила 6,63 трлн юаней ($943 млрд). Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Евро по данным на 9.04 мск снизился к доллару на 0,11% - до $1,1759 по сравнению с $1,1774 на закрытие торгов в прошлую пятницу. Фунт стерлингов уменьшился на 0,04% и торгуется на уровне $1,3493 по сравнению с $1,3497 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снижается на 0,19% и составляет 156,28 иены против 156,57 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань поднимается менее чем на 0,1% и находится на уровне 7,0072 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,37/85,95 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 165 копеек, средний курс продажи вырос на 276 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,2-82,3 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль корректируется вниз на снижении спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортёров. В предыдущие дни они активно продавали валюту под налоговые выплаты декабря, что привело к укреплению рубля. В понедельник они перечисляют в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,077 рубля (+4,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 3,21 копейки выше уровня действующего официального курса.