Рубль корректируется вверх после сильного снижения по итогам предыдущих торгов

Цены на нефть стабильны на торгах в четверг, трейдеры оценивают новости, касающиеся хода урегулирования российско-украинского конфликта, а также ситуации вокруг Венесуэлы.

Как пишет finmarket.ru, Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США Дональд Трамп. «Им нужно быть реалистами», - сказал он журналистам в Белом доме в среду. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Украина проигрывает конфликт с РФ, и потому для урегулирования Киеву нужно будет «принять некоторые вещи».

Накануне Трамп обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он также сообщил, что на выходные дни запланированы переговоры в Европе на тему украинского урегулирования.

Поддержку рынку в среду оказали сообщения о том, что американские военные перехватили танкер, перевозивший подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана.

Росту цен также способствовало снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, усилившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив экономики США и спроса на нефть.

Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, стабилен в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index - прибавляет 0,13%.

Накануне DXY опустился на 0,4% на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ ожидаемо опустил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,5-3,75%, но дал понять, что может подождать с дальнейшим ее снижением. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 б.п. в 2026 году.

При этом рынок посчитал тон заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания более «голубиным», чем ожидалось, отмечает «The Wall Street Journal». Пауэлл отметил растущую обеспокоенность состоянием рынка труда и наличие «существенных понижательных рисков» для него. Это было расценено инвесторами как сигнал того, что Федрезерв может опустить ставку более существенно, чем ожидается в данный момент.

ФРС понизила прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2026 год до 2,4% с ожидавшихся в сентябре 2,6%, сохранив прогнозы на 2027 и 2028 гг. на уровне 2,1% и 2% соответственно.

На следующей неделе пройдут последние в этом году заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также Банка Японии.

Новые экономические прогнозы Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые регулятор опубликует на следующей неделе, вероятно, будут более оптимистичными, чем прежние, заявила накануне президент ЕЦБ Кристин Лагард.

По данным на 9.09 мск евро снизился к доллару на 0,08% и торгуется на уровне $1,1686 по сравнению с $1,1695 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась на 0,13% - до $1,3365 против $1,3383 по итогам торгов в среду. Курс доллара к иене составляет 156,04 иены по сравнению с 156,02 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,0609 юаня по сравнению с 7,0610 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,03/84,51 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 232 копейки, средний курс продажи вырос на 151 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,58-80,68 рубля за доллар.

Китайский юань слегка понижается в начале торгов на Московской бирже, рубль корректируется вверх после сильного снижения по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1325 рубля (-3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,81 копейки выше уровня действующего официального курса.