Рубль крепнет на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, данные Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю поддерживают нефтяные котировки, свидетельствуют данные торгов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,38% — до 52,81 доллара за баррель.

Ранее в среду API сообщил о неожиданном снижении запасов нефти в США за неделю по 22 января на 5,3 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики о запасах в стране будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о росте показателя на 0,4 миллиона баррелей.

По итогам предыдущей недели (по 15 января) запасы показали рост на 4,4 миллиона, а до этого показатель снижался пять недель подряд.

Улучшила настроения рынков статистика по заражениям коронавирусом в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. Примерно в середине января суточный прирост случаев заражения в КНР превысил 100 впервые с июля, но второй день подряд показатель находится ниже этого уровня. Такая статистика благоприятно влияет на ожидания по спросу на нефть, хотя неопределенность вокруг влияния на пандемию предстоящих длинных выходных в Китае сохраняется.

«Нефтяным трейдерам трудно осуществить окончательный краткосрочный сдвиг на следующий ценовой уровень вверх, учитывая сильную неопределенность по краткосрочному прогнозу спроса», — считает стратег по мировым рынкам «Axi» Стивен Инне, которого цитирует агентство «Рейтер».

Сегодня доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгахсоставил 74,9080 рубля. По отношению к последней сделке 26 января доллар подешевел на 17,70 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 72,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился на 29 копеек и составил 91,0944 рубля. К официальному курсу евро понизился на 57,57 копейки.