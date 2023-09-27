Цены на нефть эталонных марок продолжают расти утром в среду после подъёма накануне, вызванного снижениями опасений по поводу мировой экономики и ростом тревог относительно дефицита топлива на мировом рынке.

Как пишет finmarket.ru, поддержку нефти оказывают опасения, что спрос сильно превысит предложение, усилившиеся после решений Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения добычи.

«Кажется, ничто не может помешать ралли цен на нефть, - отметил старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя. - Трейдеры на энергетическом рынке быстро распознают «бычий» тренд, и для того, чтобы его прервать, потребуется гораздо больше, чем сильный доллар и ослабление спроса».

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США.

По данным Американского института нефти, на минувшей неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. Неделей ранее резервы упали на 5,25 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 17.30 мск в среду. Опрошенные «S&P Global Commodity Insights» аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 320 тысяч баррелей, бензина - на 120 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,2275 рубля (-15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар замедлил снижение, евро дешевеет.

Рубль крепнет на фоне растущих нефтяных цен и поддержки компаний-экспортёров, создавших спрос на рублевую ликвидность в рамках налогового периода сентября.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,3568 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 2,07 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 28,17 копейки и составил 101,8658 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 11,9 копейки, евро - на 12,30 копейки.

Курс доллара США умеренно укрепляется к евро и фунту стерлингов, стабилен к иене. Инвесторы продолжают реагировать на «ястребиные» сигналы Федрезерва, допускающего новые повышения ключевой процентной ставки.