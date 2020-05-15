Рубль крепнет на фоне роста нефтяных цен

Мировые цены на нефть увеличиваются сегодня утром на фоне роста ожиданий вокруг стабилизации спроса и предложения на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.

Нефть продолжает дорожать после того, как накануне цены подскочили на 8-10% на росте оптимизма вокруг восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Трейдеры обратили внимание на доклад Международного энергетического агентства (МЭА), который снизил оценку падения спроса на нефть в текущем году до 8,6 миллиона баррелей в сутки с прежнего прогноза в 9,3 миллиона.

Кроме того, МЭА ожидает, что добыча нефти в США в четвертом квартале может упасть на 2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем на конец 2019 года, при этом снижение по итогам 2020 года может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки.

«Настроения на рынке с конца апреля стали осторожно конструктивными и я ожидаю, что они останутся такими же, если не произойдёт существенного снижения уровня заражений», — отметила основательница «Vanda Insights» Вандана Хари, чьё мнение приводит агентство «Блумберг». Она также отметила, что ожидания вокруг спроса на сырьё останутся «хрупкими» и будут зависеть от направления развития экономики.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,3901 рубля. По отношению к последней сделке 14 мая доллар подешевел на 9 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала почти на 54 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке почти на 14 копеек и составил 79,2212 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 68,21 копейки.