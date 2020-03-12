Евро и доллар подскочили на 2,6 рубля каждыйОпять взрывают, опять дорогу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.03.20 10:30

Рубль летит вниз

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются более чем на 4,5%, что связано с сообщением США о временном запрете на въезд в страну из Европы на фоне коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.

Волатильность на нефтяном рынке сохраняется с начала недели из-за рисков вокруг коронавируса и после того, как страны ОПЕК+ на прошлой неделе не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. 9 марта падение цен достигало 30%. При этом карантинные меры из-за коронавируса продолжают представлять риски для роста экономики, что может отразиться на нефтяном спросе.

11 марта саудовская «Saudi Aramco», крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от Минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

Национальная нефтяная компания «Абу-Даби» (ADNOC) также сообщила, что в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день и готова увеличить свои плановые производственные мощности.

Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть, сообщило агентство «Bloomberg».

Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на 5 долларов. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны «State Oil Marketing Organization» (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объём экспорта.

Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на 6 долларов за баррель - на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии «Saudi Aramco».

Доллар и евро дорожают на торгах «Московской биржи». Рубль упал к бивалютной корзине вслед за обвалом нефти и на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,8983 рубля. По отношению к последней сделке 11 марта доллар вырос на 94,83 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 2,43 руля. Американская валюта обновила максимум с марта 2016 года.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился к последней сделке на 1,34 рубля и составил 83,4925 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 2,47 рубля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

User
07.03.20 15:56
А почему бы не узнать мнение по этому поводу лично у Николая Иванченко? С трудом верится в святость 15-го Тимофея!
Комментарий к новости:Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых
alex
07.03.20 13:22
сборная «Мурманские биполярники» и команда 8 гимназии «Спартак-юниоры»
Комментарий к новости:«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники
Максим
07.03.20 12:01
Коррупционный чиновник ФосАгро обязан быть кандидатом экономических наук (доцент). А действительно как Смирнов Алексей Игоревич получил К.Э.Н. На премиальные ?!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают снижаться-PRO Валюту (16+)Евро и доллар подскочили на 2,6 рубля каждый-PRO Энергетику (18+)Навалило снега - энергетики готовятся к весенне-летнему паводку-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор-PRO Законы (18+)На доходы россиян собираются распространить режим налоговой тайны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 793 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика