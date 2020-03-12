Рубль летит вниз

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются более чем на 4,5%, что связано с сообщением США о временном запрете на въезд в страну из Европы на фоне коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.

Волатильность на нефтяном рынке сохраняется с начала недели из-за рисков вокруг коронавируса и после того, как страны ОПЕК+ на прошлой неделе не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. 9 марта падение цен достигало 30%. При этом карантинные меры из-за коронавируса продолжают представлять риски для роста экономики, что может отразиться на нефтяном спросе.

11 марта саудовская «Saudi Aramco», крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от Минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

Национальная нефтяная компания «Абу-Даби» (ADNOC) также сообщила, что в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день и готова увеличить свои плановые производственные мощности.

Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть, сообщило агентство «Bloomberg».

Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на 5 долларов. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны «State Oil Marketing Organization» (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объём экспорта.

Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на 6 долларов за баррель - на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии «Saudi Aramco».

Доллар и евро дорожают на торгах «Московской биржи». Рубль упал к бивалютной корзине вслед за обвалом нефти и на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,8983 рубля. По отношению к последней сделке 11 марта доллар вырос на 94,83 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 2,43 руля. Американская валюта обновила максимум с марта 2016 года.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился к последней сделке на 1,34 рубля и составил 83,4925 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 2,47 рубля.