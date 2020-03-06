Рубль лихорадит: курс евро подскочил почти на 2,2 рубля, доллара прибавил 1,3 рубля

Центральный банк России с 7 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 67,5175 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 133,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,8424 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 215,82 копейки.