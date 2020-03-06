Мурманская область. Арктика (16+)06.03.20 14:20
Рубль лихорадит: курс евро подскочил почти на 2,2 рубля, доллара прибавил 1,3 рубля
Центральный банк России с 7 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 67,5175 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 133,21 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 75,8424 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 215,82 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-
Последние комментарии
Олег Алексеев (Мурманск)
06.03.20 14:35
Привет из Мурманска! Касаемо участника коррупционной компании «красноярских» в УМВД Мурманской области, зам начальника полиции по оперативной работе Алексей Игоревич Смирнов, тот еще персонаж! В Мурма
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Анатолий Степанович Будко
03.03.20 16:16
Лично - Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу Лично - Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу Лично - Прокурору Ново
Комментарий к новости:Ветеран с протянутой рукой!
Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Бизнес-снег. Север». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В мурманских магазинах белокочанная капуста растёт в цене-PRO Валюту (16+)Рубль лихорадит: курс евро подскочил почти на 2,2 рубля, доллара прибавил 1,3 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская ГМК повышает надёжность электроснабжения своих подразделений-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газ (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?-PRO Законы (18+)Минтруд РФ предлагает новую систему оплаты отпусков и декретов
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 787 человек