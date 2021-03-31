Рубль мало меняется в ожидании решения ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут в среду утром после снижения во вторник более чем на 1%, инвесторы ожидают встреч ОПЕК+ в среду и четверг, свидетельствуют данные торгов. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,58% — до 60,9 доллара за баррель. Вчера нефть подешевела на 1,3-1,6%.

Внимание рынков сосредоточено вокруг сделки ОПЕК+ по снижению добычи. Во вторник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на открытии заседания техкомитета экспертов альянса отметил, что нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к меняющимся условиям на рынке нефти, где всё ещё сохраняется неопределенность.

Окончательное решение по параметрам сделки в мае должно быть принято по итогам заседаний ОПЕК+, которые пройдут 31 марта и 1 апреля — министерского мониторингового комитета и всего альянса соответственно. Рынки ожидают, что условия сделки могут быть сохранены.

Вероятно, на заседании в четверг Саудовская Аравия попытается убедить участников альянса ОПЕК+ продлить действие текущих ограничений добычи до конца мая. Об этом сообщило агентство «Reuters». «Падение нефтяных цен означает, что на рынке считают меры (ОПЕК) недостаточными, в особенности на фоне снижения спроса в Европе, а также некоторого ослабления потребления (нефти) в Китае», — отметил Эдвард Мейр из «ED&F Man Capital Markets».

Данные Американского института нефти (API) по запасам нефти в США за прошлую неделю не оказывают заметного давления на котировки. Согласно данным API, за неделю по 26 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,9 миллиона баррелей. Это может быть уже шестая неделя роста запасов подряд. Аналитики при этом полагают, что запасы выросли только на 0,1 миллиона баррелей. Теперь трейдеры ждут официальной статистики от Минэнерго США.

Рубль утром мало меняется: символически снижается к доллару и перешёл к слабому укреплению к евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.