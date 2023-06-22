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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.23 10:30

Рубль меняется незначительно на фоне противоречивых внешних сигналов

Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18.00 мск. Отчёт Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, показал снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 июня, на 1,246 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали позитивные комментарии заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна относительно ситуации в китайской экономике, отмечает «Market Watch». «Экономика Китая показывает хороший импульс к росту в первом полугодии», - приводит «Синьхуа» слова Хэ Лифэна.

В то же время, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл дал понять, что американский ЦБ готов продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

Доллар США слегка снижался на Московской бирже на старте торгов в четверг. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 83,9 рубля (-8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 34,67 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает слабо снижаться, евро дорожает. Рубль меняется незначительно на фоне противоречивых внешних сигналов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 83,9274 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 5,26 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 23,14 копейки и составил 92,2314 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 31,93 копейки, евро подорожал на 23 копейки.

 

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