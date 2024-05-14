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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.24 10:30

Рубль меняется незначительно на фоне рыночной безыдейности

Внимание трейдеров во вторник направлено на ежемесячный отчёт ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, они продолжают оценивать вероятность продления альянсом действующих ограничений на встрече 1 июня.

«Мы ожидаем, что страны ОПЕК+ продлят действующие ограничения на добычу», - говорит аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар.

Как пишет finmarket.ru, на этом фоне, а также с учётом смягчения денежно-кредитной политики центробанками развитых стран, цена Brent в третьем квартале будет составлять в среднем $80 за баррель, в четвертом - $85 за баррель, отмечает эксперт.

Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани в минувшую субботу заявил, что его страна «уже снизила добычу в достаточной степени» и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже в воскресенье министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Инвесторы также ждут данных о динамике цен производителей и потребительских цен в США за апрель, которые, вероятно, позволят оценить вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Эти отчёты будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

По данным Московской биржи, доллар США не проявил ощутимой динамики утром во вторник. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,33 рубля (-2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 30,3 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар незначительно вырос, евро незначительно дорожает.

Рубль меняется незначительно на фоне рыночной безыдейности.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,3722 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 1,97 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 6,92 копейки и составил 98,6192 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 26,08 копейки, евро - на 22,94 копейки.

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