Рубль может упасть по отношению к доллару до 76 рублей к концу ноября

Нефтяные цены продолжают подниматься сегодня после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии на сообщении США о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва. Президент США Джо Байден сообщил во вторник, что этот шаг скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Как пишет www.finmarket.ru, эксперты отмечают, что со временем всем этим государствам придётся восстанавливать стратегические резервы, и это приведёт к новой волне роста спроса на нефть.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже «ICE Futures» к 8.23 мск составляла $82,42 за баррель, что на $0,11 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,61 (3,3%) - до $82,31 за баррель.

«При том, что сам объём выпуска резервов заслуживает внимания - 50 млн баррелей могут обеспечить дневные потребности в сырьё примерно половины мира - самым главным в заявлении Белого дома является скоординированность действий крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти, которая может на короткое время поставить под угрозу контроль нефтяного рынка странами ОПЕК+», - отмечает аналитик «Schneider Electric» Робби Фрейзер.

«В то же время, использование стратегических резервов никогда не было идеальным инструментом для решения проблем, вызванных устойчивым дефицитом предложения», - приводит слова эксперта «MarketWatch».

Теперь рынок ждёт реакции ОПЕК+ на действия стран, являющихся ключевыми клиентами альянса.

Курс доллара в среду утром слабо растёт к евро и снижается к иене перед публикацией ряда статданных в США, свидетельствуют данные торгов.

Национальная валюта России может упасть по отношению к доллару до 76 рублей к концу ноября, а к концу года — при отсутствии дальнейшей геополитической эскалации — может укрепиться до 71-72 рублей, заявил РИА «Новости» старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов. «К концу ноября мы ожидаем уровня 75-76 рублей за доллар», — сказал Касьянов, добавив, что в декабре ЦБ будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки. «К концу года при отсутствии дальнейшей геополитической эскалации возможно укрепление национальной валюты в диапазоне 71-72 рубля за доллар», — отметил он.