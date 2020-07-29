Рубль на распутье – цены на нефть показывают смешанную динамику

Цены на нефть в среду утром показывают смешанную динамику, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 6,83 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения только на 1,2 миллиона. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте запасов на 0,36 миллиона баррелей.

«Это должно временно снизить некоторые опасения по поводу продолжающегося падения спроса», — приводит агентство «Рейтер» мнение старшего стратега по мировым рынкам «AxiCorp» Стивена Иннеса.

При этом рост случаев коронавируса продолжает давить на рыки. Распространение COVID-19 поддерживает опасения по поводу падения спроса на топливо, что приводит к переполнению рынка нефтью. Так, в США, которые являются крупнейшем в мире потребителем нефти, в четырёх штатах во вторник было зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса. С начала эпидемии, согласно данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в стране заразились 4 млн 294 тысячи 770 человек, скончались более 148 тысяч.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 72,4456 рубля. По отношению к последней сделке 28 июля доллар снизился на 14,44 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 52,60 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 5 копеек и составил 85,1302 рубля. К официальному курсу евро подскочил почти на 87 копеек.