Рубль на старте торгов несколько слабеет по отношению и к доллару, и к евро

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю снижением впервые с апреля на фоне растущих опасений замедления темпов глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, из-за ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Как пишет finmarket.ru, американский ЦБ в среду поднял ставку сразу на 75 базисных пунктов, максимально с 1994 года, а его председатель Джером Пауэлл заявил, что Федрезерву необходимо довести ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы ослабить инфляцию.

Центробанки Великобритании и Швейцарии также повысили ставки на этой неделе.

Поддержку рынку в четверг оказала информация о введении Вашингтоном новых экономических санкций в отношении Ирана, отмечает «Market Watch».

Минфин США сообщил о введении санкций в отношении иранских производителей нефтехимической продукции, а также ряда компаний в Китае и ОАЭ, участвующих в продаже иранских нефтепродуктов за рубеж.

Доллар США и евро растут на Московской бирже. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне различных заявлений представителей российских властей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Курс доллара расчётами «завтра» на 10.15 мск растёт на 31 копейку, до 56,81 рубля, евро — на 46 копеек, до 59,47 рубля.