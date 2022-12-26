Рубль на старте торгов подвержен сильной волатильности в паре с основными валютами и несколько раз менял направление динамики. Как пишет 1prime.ru, сейчас курс доллара снижается и торгуется у 69,3 рубля, евро — выше 74 рублей, юаня – немного выше 9,8 рубля.

По данным Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 7.09 мск снижался на 87 копеек, до 69,33 рубля, юаня — на 9 копеек, до 9,83 рубля, евро – падает на 1,65 рубля, до 74,05 рубля.

Через час торгов доллар ускорил снижение. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 69,9950 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 20,50 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке подешевел на 97,23 копейки - до 74,7277 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 1,32 рубля, евро - на 1,69 рубля.