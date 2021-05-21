Рубль начал символическое снижение относительно доллара и евро

Сегодня нефтяные цены растут после снижения более чем на 2% по итогам предыдущей сессии. Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Президент Исламской Республики Хасан Рухани накануне заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

«Нефтяной рынок будет оставаться под давлением до тех пор, пока ситуация вокруг Ирана не прояснится окончательно», - отмечает главный аналитик по сырьевому сектору «Australia & New Zealand Banking Group» Дэниел Хайнс. Эксперт полагает, что дополнительные поставки иранской нефти не создадут избыток на рынке, и цены возобновят подъем.

Снижению цен на нефть в последнее время способствуют растущие опасения экономистов в отношении усиливающейся инфляции, которая может заставить Федеральную резервную систему приступить к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось, пишет «Bloomberg».

Цены на нефть, однако, на данный момент более чем на 25% выше, чем в начале текущего года, что отражает ожидания роста спроса на энергоносители в США, Китае и ряде стран Европы, где ситуация с пандемией COVID-19 существенно улучшилась за последнее время.

Рубль в пятницу символически снижается относительно доллара и евро, следует из данных Московской биржи. В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно изменяется относительно евро и иены.