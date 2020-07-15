Рубль начал теснить доллар

Мировые цены на нефть сегодня утром растут после публикации данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов. Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 10 июля упали на 8,3 миллиона баррелей. Эксперты же полагают, что запасы за неделю сократились только на 2,1 миллиона баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Рынки также будут следить за новостями от ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится сегодня в режиме вебинара. Участникам онлайн-встречи предстоит оценить текущие результаты соглашения о сокращении добычи нефти, а также готовность рынка к высвобождению около 2 миллионов баррелей в сутки с августа в рамках второго этапа сделки. Вчера уже прошло заседание технического комитета экспертов ОПЕК+.

«Рынки будут следить, будут ли продлены сокращения ещё на один месяц, или же группа будет придерживаться первоначального плана и начнёт ослабление сокращений. Большинство сигналов говорят о том, что это будет второй вариант, и большое внимание будет уделено соблюдению договоренностей и компенсационным сокращениям», — цитирует агентство «Рейтер» аналитиков «ING Economics».

Напомним, новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Но на фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 70,7839 рубля. По отношению к последней сделке 14 июля доллар снизился на 8,11 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 34,36 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос к последней сделке на копейку и составил 80,7604 рубля. К официальному евро увеличился на 13,74 копейки.