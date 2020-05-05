Рубль начинает укрепляться после серьёзного падения

Цены на нефть сегодня утром уверенно растут в ходе торгов на фоне надежд на восстановление спроса, когда будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Поддержку котировкам также оказали данные компании «Genscape», которая сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные в среду покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет «Bloomberg».

Улучшению настроений также способствуют признаки того, что падение спроса на ряде рынков могло достигнуть дна, однако для устранения избытка предложения потребуется определенное время. Восстановление потребления нефти также, вероятно, будет очень постепенным, при этом напряженность между США и Китаем может осложнить этот процесс.

По мнению экономиста «Oversea-Chinese Banking Corp.» Хоуи Ли, хотя худшее для нефтяного рынка, похоже, уже позади, у котировок всёе ещёнет существенного драйвера для роста.

Давление на нефтяной рынок накануне оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра»на торгах Московской биржи составил 74,1213 рубля. По отношению к последней сделке 4 мая доллар снизился на 72,37 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал к последней сделке на 86,12 копейки и составил 80,7388 рубля. К официальному курсу, установленному Банком России ещё 30 апреля, американская валюта подскочила на 1,40 рубля, евро взлетел на 1,62 рубля.