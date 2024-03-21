Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в четверг. Поддержку рынку, в том числе, оказала новость о неожиданном сокращении резервов в США на прошлой неделе.

Как сообщает finmarket.ru, в долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъёму котировок, остаются высокая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся на торгах утром в четверг. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,27 рубля (+1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 41,86 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Рубль находился в относительном равновесии в преддверии заседания совета директоров Банка России.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,3285 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар прибавил 7,83 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 65,87 копейки и составил 100,9512 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 35,76 копейки, евро вырос на 33,73 копейки.