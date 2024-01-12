Нефтяные цены активно повышаются сегодня утром из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. «Основная причина - геополитическая неопределенность вокруг расширяющегося конфликта между Израилем и ХАМАС, а также связанные с ним атаки хуситов, которых поддерживает Иран, на корабли в Красном море», - добавил он.

Как пишет finmarket.ru, йеменские хуситы ранее на этой неделе провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море по соображениям безопасности.

В ответ военные США и союзников нанесли серию ударов по хуситам на территории Йемена.

«Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире», - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Он отметил, что удары США являются «прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море».

По данным Московской биржи, доллар США незначительно изменялся в самом навале торгов, рубль находится в боковике на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,5 рубля (- 9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 28,18 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,4655 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар потерял 12,45 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 5,55 копейки и составил 97,2155 рубля.

К действующему официальному курсу американская валюта подешевела на 31,63 копейки, евро - на 32,46 копейки.