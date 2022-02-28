Рубль нас удивляет: курс евро подпрыгнул почти на 10,88 рубля, доллар подрос на 10,01 рубля

Центральный банк России с 1 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 93,5589 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1001,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,4772 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1087,78 копейки.