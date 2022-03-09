Рубль нас удивляет: курс евро подскочил почти на 10,82 рубля, доллар вырос на 10,27 рубля

Центральный банк России с 10 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 116,0847 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1027,23 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 126,4395 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1081,83 копейки.