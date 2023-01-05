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Мурманская область. Арктика (16+)05.01.23 10:00

Рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в основных валютных парах на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков

Цены на нефть растут в четверг после существенного падения за предыдущие две сессии на фоне опасений в отношении перспектив спроса.

Как пишет finmarket.ru, цены на нефть упали примерно на 9% за последние две сессии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающем краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

Кроме того, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабевают, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство «Bloomberg».

«Мы по-прежнему ожидаем снижения цен на нефть в первой половине 2023 года, поскольку мировая экономика страдает от недостатка экономической активности», — приводит портал «Market Watch» слова старшего рыночного экономиста «Spartan Capital Securities» Питера Кардийо.

Помимо этого, трейдеры ожидают публикации статистики запасов нефти в США, запланированной на четверг, 5 января. Аналитики, опрошенные порталом «DailyFX», полагают, что коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 декабря, выросли на 2,2 миллиона баррелей — до 421,2 миллиона.

Изменения доллара США на старте торгов Московской биржи незначительные, рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в основных валютных парах на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов переходит к снижению против доллара, теряет к юаню и растёт к евро, инвалюты торгуются по 72,15 рубля, 10,29 рубля и 76,02 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.14 мск повышался на 15 копеек — до 72,15 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,29 рубля, евро падал на 13 копеек — до 76,02 рубля.

Минутами ранее доллар максимально дешевел до 71,91 рубля.

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