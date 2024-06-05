Рубль не проявляет активности в ожидании новых стимулов, способных сдвинуть курсовое равновесие

Цены на нефть стабилизировались в среду после снижения в течение пяти предыдущих сессий, держатся у минимумов с начала февраля.

Как пишет finmarket.ru, давление на нефтяной рынок оказывают опасения избытка предложения на фоне общего пессимизма трейдеров в отношении состояния мировой экономики. Решения ОПЕК+ усугубили эти опасения, отмечает аналитик «XS.com» Самер Хасн, слова которого приводит «Market Watch».

ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17.30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 31 мая, на 4,1 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США почти не менялся в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,82 рубля (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 6,51 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжал укрепляться, евро также прибавлял.

Рубль не проявлял активности в ожидании новых стимулов, способных сдвинуть курсовое равновесие.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,8707 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар прибавил 7,07 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 10,5 копейки и составил 96,705 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 11,33 копейки, евро - на 14,2 копейки.