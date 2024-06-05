Поездки в общественном транспорте Мурманской области станут выгоднее для пользователей СБПАндрей Чибис поручил усилить контроль за любительским рыболовством в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.24 10:30

Рубль не проявляет активности в ожидании новых стимулов, способных сдвинуть курсовое равновесие

Цены на нефть стабилизировались в среду после снижения в течение пяти предыдущих сессий, держатся у минимумов с начала февраля.

Как пишет finmarket.ru, давление на нефтяной рынок оказывают опасения избытка предложения на фоне общего пессимизма трейдеров в отношении состояния мировой экономики. Решения ОПЕК+ усугубили эти опасения, отмечает аналитик «XS.com» Самер Хасн, слова которого приводит «Market Watch».

ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17.30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 31 мая, на 4,1 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США почти не менялся в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,82 рубля (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 6,51 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжал укрепляться, евро также прибавлял.

Рубль не проявлял активности в ожидании новых стимулов, способных сдвинуть курсовое равновесие.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,8707 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар прибавил 7,07 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 10,5 копейки и составил 96,705 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 11,33 копейки, евро - на 14,2 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Сфинксы северных ворот». Художественный сериал, 2 серия (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Поездки в общественном транспорте Мурманской области станут выгоднее для пользователей СБП-PRO Валюту (16+)Рубль не проявляет активности в ожидании новых стимулов, способных сдвинуть курсовое равновесие-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика