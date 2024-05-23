Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса на энергоносители.

Как пишет finmarket.ru, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, повысились на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 13,1 млн баррелей в сутки. Резервы бензина сократились на 945 тысяч баррелей, дистиллятов - выросли на 379 тысяч баррелей.

Помимо данных о росте запасов нефти в США, давление на рынок на этой неделе оказывают «опасения рецессии и стагфляции», - отмечает редактор «Sevens Report» Тайлер Ричи.

«Обеспокоенность трейдеров состоянием мировой экономики способствует спаду на нефтяном рынке. Доходности «US Treasuries» вновь начали расти вслед за укреплением ожиданий инвесторов, что Федрезерв будет удерживать базовую ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось», - приводит слова эксперта «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,2 рубля (+14 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает незначительно расти. Евро также слабо дорожает.

Рубль немного снижается под влиянием негатива на сырьевом рынке.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,1658 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар увеличился на 10,83 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 7,27 копейки и составил 97,8552 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 2,29 копейки, евро - на 4,37 копейки.