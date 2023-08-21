Сегодня нефтяные цены поднимаются в ходе торгов после снижения по итогам прошлой недели, зафиксированного впервые с июня.

Как сообщает finmarket.ru, срок биржевого обращения сентябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые октябрьские фьючерсы подорожали в ходе торгов на $0,47 (0,58%), до $81,13 за баррель.

По итогам прошлой недели стоимость как Brent, так и WTI снизилась на 2,3% на опасениях падения спроса в КНР.

Сокращение добычи странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией поддерживает цены на нефть, однако ситуация в Китае, экономика которого ослабляется, служит противовесом на рынке, отмечает аналитик «Kpler» Мэт Смит. «Саудовская Аравия снижает добычу, рассчитывая, что сокращение предложения нефти устранит «медведей» и поддержит цены, однако экономические проблемы КНР ограничивают перспективы роста спроса на сырьё», - приводит слова Смита «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным ростом, рубль немного теряет на фоне отсутствия ярких позитивных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,07 руб./$1 (+31,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 66,53 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,6779 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подешевел на 7,71 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 12,12 копейки и составил 101,7888 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 27,32 копейки, евро - на 30,86 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро, иене и фунту стерлингов.