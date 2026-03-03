Рубль немного укрепляется на фоне роста цен на нефть, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке

Подъём цен на нефть продолжается утром во вторник на заявлениях Ирана о блокировке Ормузского пролива.

Как сообщает finmarket.ru, накануне представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США. «Мы сожжем любое судно, которое попробует пройти через Ормузский пролив», - сказал бригадный генерал Эбрахим Джабари. Он добавил, что КСИР «не допустит вывоза из региона даже капли нефти».

Через этот пролив приходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

«Быстрой деэскалации не предвидится, Ормузский пролив по сути закрыт, а Иран демонстрирует готовность наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в регионе, и с учётом всего этого повышательные риски для цен на нефть будут нарастать, пока конфликт продолжается», - отметил рыночный аналитик «IG» Тони Сикамор.

Саудовская госкомпания «Saudi Aramco» после атаки беспилотников приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса «Ras Tanura» - важного экспортного терминала для саудовской нефти и одного из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке. Тем временем катарская госкомпания «QatarEnergy» остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на заводе «Ras Laffan».

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану ещё впереди. «Мы ещё даже не начали по-настоящему серьёзные удары. Большой волны ещё не было. Она начнётся в скором времени», - процитировал президента журналист телеканала «CNN» в понедельник.

Тем временем вице-президент Джей Ди Вэнс считает, что операция в Иране не затянется на годы, в отличие от военных действий в Ираке и Афганистане. «Дональд Трамп просто ни за что не позволит этой стране втянуться в многолетний конфликт без видимого конца и чёткой цели», - сказал Вэнс в интервью «Fox News».

Курс доллара США умеренно укрепляется к евро и фунту стерлингов, а также стабилен к японской иене утром во вторник. Поддержку доллару оказывает спрос на активы «тихой гавани» на фоне опасений, что конфликт на Ближнем Востоке затянется.

Также американская валюта реагирует на скачок цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, поскольку он привёл к перекрытию Ормузского пролива и ударам по объектам энергетической инфраструктуры в регионе. Трейдеры полагают, что дорожающие энергоносители могут разогнать инфляцию в США и затруднить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, инвесторы ждут предварительных данных о февральской инфляции в еврозоне, которые будут опубликованы в 13.00 мск во вторник.

Министр финансов Японии Сатсуки Катаяма заявила, что интервенция на валютном рынке с целью поддержки курса нацвалюты не исключена и власти внимательно следят за колебаниями курса иены.

Евро по данным на 9.19 мск снизился к доллару на 0,19% и торгуется на уровне $1,1666 по сравнению с $1,1688 на закрытие предыдущей сессии, европейская валюта теряет около 0,2%. Стоимость фунта к доллару упала на 0,37% - до $1,3358 против $1,3407 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты стабилен к иене и находится на уровне 157,40 иены по сравнению со 157,39 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем опускается на 0,1% и торгуется на уровне 6,8948 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет в ходе торгов на 0,33%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,18%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,55/85,22 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 235 копеек, средний курс продажи вырос на 186 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,68-78,78 рубля за доллар.

Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль немного укрепляется на фоне роста цен на нефть, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке после начала боевых действий США и Израиля против Ирана. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2085 рубля (-1,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,25 копейки выше уровня действующего официального курса.