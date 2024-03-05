Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться утром во вторник после снижения днём ранее, поскольку рынок воспринял объявленное продление добровольных ограничений на добычу стран ОПЕК+ как сигнал слабости мирового нефтяного рынка.

Как пишет finmarket.ru, ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров 3 марта объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

«Продление ограничений на добычу в ОПЕК+, скорее всего, подчеркивает некоторую слабость прогнозов для мирового спроса со стороны группы», - сказал глава отдела исследований в «Global X» Рохан Редди. По его словам, давление на рынок также оказывает ряд факторов, которые ОПЕК+ не может контролировать, включая растущую добычу в США.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабыми изменениями. По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 91,28 рубля (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил слабо расти, евро незначительно дешевеет.

Рубль нейтрален, так как внешний фон подаёт противоречивые сигналы.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,3403 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 9,03 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 10,26 копейки и составил 99,0774 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 1,31 копейки, евро - на 2,87 копейки.