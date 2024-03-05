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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.24 10:30

Рубль нейтрален, так как внешний фон подаёт противоречивые сигналы

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться утром во вторник после снижения днём ранее, поскольку рынок воспринял объявленное продление добровольных ограничений на добычу стран ОПЕК+ как сигнал слабости мирового нефтяного рынка.

Как пишет finmarket.ru, ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров 3 марта объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

«Продление ограничений на добычу в ОПЕК+, скорее всего, подчеркивает некоторую слабость прогнозов для мирового спроса со стороны группы», - сказал глава отдела исследований в «Global X» Рохан Редди. По его словам, давление на рынок также оказывает ряд факторов, которые ОПЕК+ не может контролировать, включая растущую добычу в США.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабыми изменениями. По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 91,28 рубля (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил слабо расти, евро незначительно дешевеет.

Рубль нейтрален, так как внешний фон подаёт противоречивые сигналы.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,3403 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 9,03 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 10,26 копейки и составил 99,0774 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 1,31 копейки, евро - на 2,87 копейки.

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