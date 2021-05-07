Рубль незначительно меняется относительно основных резервных валют

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу после снижения по итогам предыдущих торгов. Угроза появления новых штаммов коронавируса в Индии омрачает настроения участников рынка, однако некоторую поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США, пишет «S&P Global Platts».

Некоторую поддержку ценам на нефть оказало и ослабление доллара США. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в пятницу 0,09%.

Сегодня утром доллар США и евро незначительно меняются на Московской бирже. А рубль в пятницу утром незначительно меняется относительно основных резервных валют.