Рубль незначительно слабеет несмотря на рост нефти

Цены на нефть продолжают подниматься в среду на фоне эскалации ближневосточного конфликта, однако темпы роста замедлились, после того как президент США Дональд Трамп пообещал «обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру».

Как пишет finmarket.ru, цены на нефть упадут после завершения ударов США по Ирану, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп. «Да, какое-то время цены будут высокими. Но когда мы закончим, цены снизятся», - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп добавил, что, по его мнению, в итоге «цены будут даже ниже, чем раньше (до начала ударов США по Ирану)».

Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. Ранее Иран заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

Накануне «Bloomberg» сообщило со ссылкой на источники, что Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан в Турции. По информации агентства, транспортировка около 200 тысяч баррелей нефти в сутки была приостановлена после того, как производители сократили добычу в качестве меры предосторожности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в стране будут обнародованы министерством энергетики США позднее в среду.

В ходе сегодняшних торгов доллар США продолжает укрепляться к евро и фунту стерлингов, слабо дешевеет в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,17%.

Доллар дорожает благодаря своему статусу валюты «тихой гавани» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Разрастание конфликта с участием США, Израиля и Ирана продолжает влиять на настрой рынков, удерживая их в режиме ухода от рисков», - отмечает аналитик «MUFG Bank» Ллойд Чан.

Поддержку американской валюте также оказывает ослабление ожиданий дальнейшего снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в связи с угрозой усиления инфляции в условиях скачка цен на нефть. Трейдеры теперь закладывают следующее уменьшение ставки ФРС в сентябре вместо июля, но пока по-прежнему ждут двух её снижений по 25 базисных пунктов до конца текущего года, отмечает «Trading Economics».

По состоянию на 9.13 мск за евро давали $1,1594 по сравнению с $1,1613 на закрытие предыдущих торгов. Курс фунта составил на то же время $1,3313 против $1,3358 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной уменьшилась к 9.13 мск до 157,61 иены с 157,74 иены во вторник.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в среду, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку, если динамика ВВП и инфляции будет соответствовать его прогнозам. В ходе выступления в парламенте он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может оказать серьезное влияние на мировую экономику в целом и на Японию в частности, поскольку способствует росту цен на энергоносители и волатильности рынков.

Пара доллар/офшорный юань торгуется сегодня на уровне 6,9299 юаня против 6,9178 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,83/85,29 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 239 копеек, средний курс продажи вырос на 228 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,17-79,27 рубля за доллар.

Китайский юань слегка поднимается в начале торгов на Московской бирже. Рубль незначительно слабеет несмотря на рост нефти. Участники рынка находятся в ожидании новостей об ужесточении параметров бюджетного правила. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,176 рубля (+0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,5 копейки ниже уровня действующего официального курса.