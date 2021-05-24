Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне перспектив увеличения спроса, инвесторы оценивают композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,49%, до 63,89 доллара за баррель.

На рынке нефти наблюдается положительная динамика в понедельник утром после публикации сильных статданных PMI по еврозоне. Инвесторы оценивают перспективы роста спроса на сырьё. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле — максимума за три года.

По словам аналитиков «Oanda», которые приводит газета «Wall Street Journal», цены восстанавливаются, отчасти из-за опубликованных в пятницу положительных данных PMI из Европы, которые предполагают краткосрочное повышение спроса.

Рубль незначительно снижается в начале торгов понедельника, несмотря на дорожающую нефть, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара США в понедельник снижается относительно евро и иены.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью «Bloomberg», что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего, сойдут на нет в начале 2022 года.