Рубль незначительно укрепляется вслед за ростом нефтяных котировок

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, в то время как инвесторы сохраняют опасения перебоев с её экспортом из Казахстана, свидетельствуют данные торгов. По мнению газеты «The Wall Street Journal», рост цен на нефть сейчас обусловлен опасениями по поводу перебоев её поставок из Казахстана.

Как пишет 1prime.ru, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату.

Нефть в Казахстане как раз добывается в основном на западе страны, на Каспии. А нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.

Также, по словам аналитиков «ANZ», которые приводит газета, инвесторы, вероятно, ожидают новостей о распространении коронавирусного штамма «омикрон» в Китае. «Есть опасения, что растущее число случаев заражений может привести к ещё большему ограничению транспортного движения, что снизит спрос у одного из крупнейших в мире потребителей нефти», — добавили эксперты.

Сегодня утром доллар США и евро слабеют в ходе торгов Московской биржи, рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине вслед за ростом нефтяных котировок. Курс доллара во вторник снижается по отношению к евро в преддверии выхода статистики инфляции в США за прошлый год, свидетельствуют данные торгов.