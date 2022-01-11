В Териберку и Туманный можно проехать организованно на личном и общественном транспорте11 января на широте города Мурманска заканчивается полярная ночь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.01.22 10:30

Рубль незначительно укрепляется вслед за ростом нефтяных котировок

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, в то время как инвесторы сохраняют опасения перебоев с её экспортом из Казахстана, свидетельствуют данные торгов. По мнению газеты «The Wall Street Journal», рост цен на нефть сейчас обусловлен опасениями по поводу перебоев её поставок из Казахстана.

Как пишет 1prime.ru, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату.

Нефть в Казахстане как раз добывается в основном на западе страны, на Каспии. А нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.

Также, по словам аналитиков «ANZ», которые приводит газета, инвесторы, вероятно, ожидают новостей о распространении коронавирусного штамма «омикрон» в Китае. «Есть опасения, что растущее число случаев заражений может привести к ещё большему ограничению транспортного движения, что снизит спрос у одного из крупнейших в мире потребителей нефти», — добавили эксперты.

Сегодня утром доллар США и евро слабеют в ходе торгов Московской биржи, рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине вслед за ростом нефтяных котировок. Курс доллара во вторник снижается по отношению к евро в преддверии выхода статистики инфляции в США за прошлый год, свидетельствуют данные торгов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
Фёдор Степанович
02.01.22 10:00
В 2022 году естественная убыль в России продолжится, раз наше правительство упрощает режим получения российского гражданства жителей из стран бывших в составе СССР. С чем всех и поздравляю!
Комментарий к новости:В январе-ноябре естественная убыль населения РФ увеличилась на 64%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:00«Клоуны государственного значения». Документальный фильм (12+)16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Еда. Правильное питание». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 30 копеек, евро ослабло на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)9,3 млрд кВтч электроэнергии выработает Кольская АЭС по итогам 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Новый год нас одарил новыми законами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика