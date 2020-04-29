Рубль окреп благодаря растущим нефтяным ценам

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, WTI дорожает на почти 11%, свидетельствуют данные торгов. На мировом рынке нефти сохраняется высокая волатильность. Во вторник утром падение цен на нефть достигало 5-20% на фоне опасений за избыток предложения и рост запасов сырья.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 10 миллионов баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 10,6 миллиона баррелей.

«Немного хороших новостей о том, что, возможно, складские помещения в США заполняются не так быстро, как можно было подумать», — сказал агентству «Рейтер» глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лаклан Шо.

Кроме того, постепенное снятие карантинных мер в ряде европейских стран и городов США добавили надежд инвесторам на некоторое восстановление спроса. «Ещё одна важная вещь - это более детальная информация и обоснование планов по снятию ограничений (из-за ситуации с коронавирусом. — Ред.), особенно в Европе — в таких странах, как Испания, Франция, Австрия и Швейцария. Это приведёт к росту спроса», — добавил аналитик.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль окреп к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,7180 рубля. По отношению к последней сделке 28 апреля доллар снизился на 42,55 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 85,26 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 19,10 копейки и составил 80,0090 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 76,59 копейки.