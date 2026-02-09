Рубль опускается на фоне дешевеющей нефти

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после умеренного подъёма по итогам предыдущих торгов. Снижению цен на нефть способствует ослабление опасений по поводу эскалации конфликта между США и Ираном, которая могла бы привести к перебоям в поставках нефти из ближневосточного региона.

Как сообщает finmarket.ru, в пятницу в Омане прошли переговоры между Вашингтоном и Тегераном и стороны пришли к выводу о необходимости их продолжения.

Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги встречи, назвал их «очень хорошими». Он отметил, что следующий раунд консультаций между Тегераном и Вашингтоном состоится на ближайшей неделе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который возглавлял иранскую делегацию, назвал состоявшиеся переговоры «хорошим началом».

«Рынок вздохнул с облегчением после конструктивных переговоров между США и Ираном», - написал аналитик «IG» Тони Сикамор. Перспектива продолжения диалога существенно ослабила обеспокоенность по поводу перебоев в поставках нефти, отметил эксперт.

Между тем ситуация в регионе остаётся напряженной. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Глава Белого дома пригрозил Тегерану серьёзными последствиями в случае, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто, тогда как Тегеран заявил, что не намерен полностью отказываться от обогащения урана.

Курс доллара США снижается к евро и иене, стабилен по отношению к фунту стерлингов.

Трейдеры проявляют осторожность перед выходом на этой неделе важных экономических данных США, публикация которых была отложена из-за частичного шатдауна. В среду будет опубликован отчёт по безработице за январь, а в пятницу - январские данные по динамике потребительских цен в Штатах.

Эти ключевые данные помогут участникам рынка скорректировать ожидания относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Задержки в публикации экономической статистики из-за приостановки работы федеральных ведомств усложняют задачу центрального банка по оценке состояния американской экономики, отметил в пятницу президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

«Мы не получаем своевременных данных, - сказал он в интервью на «Bloomberg TV», призвав не фокусироваться на недавних пессимистичных показателях занятости. - В моей команде считают, что лишь к апрелю или маю мы сможем начать видеть в статистике чёткие сигналы, чтобы по-настоящему понимать, что происходит».

По мнению Бостика, первостепенной задачей ФРС является удержание базовой процентной ставки на уровне, ограничивающем экономическую активность, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню в 2%.

«Закрепление инфляции в ожиданиях людей меняет траекторию развития экономики, - заявил он. - Это одна из причин, почему я считаю, что нам необходимо сохранять политику ограничительной, чтобы вернуть инфляцию к 2%».

Евро по данным на 9.20 мск вырос к доллару на 0,19% и торгуется на уровне $1,1838 по сравнению с $1,1815 на закрытие предыдущей сессии, прибавляя 0,27%. Фунт торгуется на уровне $1,3611 как и на закрытие торгов в пятницу.

Курс американской валюты в паре с иеной упал на 0,44% - до 156,53 иены по сравнению со 157,22 иены в конце предыдущих торгов. Против офшорного юаня доллар торгуется по 6,9276 юаня против 6,9301 юаня на закрытие пятничной сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,22%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,79/85,19 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 302 копейки, средний курс продажи вырос на 304 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,5-79,6 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,189 рубля (+4,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,29 копейки выше уровня действующего официального курса.