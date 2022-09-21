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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.22 10:30

Рубль отреагировал умеренным снижением на обращение Президента РФ к россиянам

Нефть эталонных марок слабо дорожает утром в среду после снижения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного укреплением доллара в ожидании череды заседаний центробанков.

Как сообщает finmarket.ru, тем временем данные Американского института нефти указали на то, что запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 1 млн баррелей после роста на 6 млн баррелей неделей ранее. Официальный отчёт о запасах от Минэнерго США будет обнародован в 17.30 мск.

Рубль отреагировал умеренным снижением на обращение Президента РФ Владимира Путина к россиянам, доллар растёт на 60 копеек — до 61,2 рубля. По данным Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 9.22 мск повышался на 62 копейки, до 61,22 рубля, евро прибавлял 20 копеек, до 60,8 рубля.

До обращения Путина доллар торговался немного ниже 60,9 рубля, евро — 60,6 рубля.

Доллар США умеренно поднимается к евро, иене и фунту стерлингов на утренней сессии в среду, все внимание инвесторов направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое завершится сегодня вечером.

Поддержку доллару также оказывает рост доходности американских гособлигаций. Так, доходность 10-летних US Treasuries превысила 3,5% впервые с февраля 2011 года, пишет «Trading Economics».

Юань к доллару опустился до 7,0425, что является минимальным уровнем за 26 месяцев. Слабость юаня является следствием расхождения в курсах денежно-кредитной политики в двух странах: пока Федрезерв продолжает повышать ставки, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых после её снижения в августе.

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