Мирославе Киселёвой необходима поддержка земляковCapesize в Мурманском морском торговом порту, или Завораживающая красота работы портовиков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.03.20 10:30

Рубль отжался на повышении нефтяных цен

Мировые цены на нефть поднимаются почти на 2% сегодня утром после того, как котировки потеряли почти четверть своей стоимости с начала недели из-за опасений за переизбыток предложения сырья после срыва сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская «Saudi Aramco» уже объявили о планах увеличить поставки нефти после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

Одним из факторов риска на мировых рынках остаётся проблема распространения коронавируса COVID-2019 в мире. В мире заражены уже более 120 тысяч человек более чем в 100 странах. За пределами Китая крупные вспышки заболевания находятся в Италии, Иране, Южной Корее, обеспокоенность вызывает также ситуация в Испании, Франции, Германии и Великобритании.

Эксперты опасаются, что карантинные меры, связанные с коронавирусом, могут сдержать рост мировой экономики, что отразится на нефтяном спросе и может привести к переизбытку предложения.

Идексы США закрылись 12 марта  серьёзным падением, обрушившись на 7,9-9,3%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Такое резкое падение бирж за один день стало вторым худшим в истории США, после «чёрного понедельника» 1987 года. Даже в Великую депрессию таких провалов не происходило.

Уже после официального завершения торгов (16.05) Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99% — 23552,27.

Это произошло несмотря на то, что в середине дня основные американские фондовые индексы почти вдвое замедлили темпы падения после того, как Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка объявил об увеличении объёма еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трёхмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте, свидетельствуют данные торгов.

Однако буквально через пару часов биржи вновь устремились вниз.

Давление на биржи в четверг оказало заявление Дональда Трампа о введение 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта.

Доллар и евро дешевеют на торгах Московской биржи. Рубль растёт к бивалютной корзине вслед за повышением нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,8786 рубля. По отношению к последней сделке 12 марта доллар снизился на 97,14 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела почти на 15 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 74,5 копейки и составил 82,7675 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 89 копеек.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

User
07.03.20 15:56
А почему бы не узнать мнение по этому поводу лично у Николая Иванченко? С трудом верится в святость 15-го Тимофея!
Комментарий к новости:Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых
alex
07.03.20 13:22
сборная «Мурманские биполярники» и команда 8 гимназии «Спартак-юниоры»
Комментарий к новости:«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники
Максим
07.03.20 12:01
Коррупционный чиновник ФосАгро обязан быть кандидатом экономических наук (доцент). А действительно как Смирнов Алексей Игоревич получил К.Э.Н. На премиальные ?!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают снижаться-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 84 копейки, евро теряет почти 1,8 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок № 1 Кольской АЭС выведут в плановый ремонт-PRO ЖКХ (18+)Минстрой РФ хочет вытрясти долги за ЖКУ со всех недобросовестных граждан-PRO Нефть и газ (18+)Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор-PRO Законы (18+)Госдума приняла в первом чтении пакет из трёх законопроектов по налоговым льготам в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 794 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика