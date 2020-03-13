Рубль отжался на повышении нефтяных цен

Мировые цены на нефть поднимаются почти на 2% сегодня утром после того, как котировки потеряли почти четверть своей стоимости с начала недели из-за опасений за переизбыток предложения сырья после срыва сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская «Saudi Aramco» уже объявили о планах увеличить поставки нефти после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

Одним из факторов риска на мировых рынках остаётся проблема распространения коронавируса COVID-2019 в мире. В мире заражены уже более 120 тысяч человек более чем в 100 странах. За пределами Китая крупные вспышки заболевания находятся в Италии, Иране, Южной Корее, обеспокоенность вызывает также ситуация в Испании, Франции, Германии и Великобритании.

Эксперты опасаются, что карантинные меры, связанные с коронавирусом, могут сдержать рост мировой экономики, что отразится на нефтяном спросе и может привести к переизбытку предложения.

Идексы США закрылись 12 марта серьёзным падением, обрушившись на 7,9-9,3%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Такое резкое падение бирж за один день стало вторым худшим в истории США, после «чёрного понедельника» 1987 года. Даже в Великую депрессию таких провалов не происходило.

Уже после официального завершения торгов (16.05) Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99% — 23552,27.

Это произошло несмотря на то, что в середине дня основные американские фондовые индексы почти вдвое замедлили темпы падения после того, как Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка объявил об увеличении объёма еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трёхмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте, свидетельствуют данные торгов.

Однако буквально через пару часов биржи вновь устремились вниз.

Давление на биржи в четверг оказало заявление Дональда Трампа о введение 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта.

Доллар и евро дешевеют на торгах Московской биржи. Рубль растёт к бивалютной корзине вслед за повышением нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,8786 рубля. По отношению к последней сделке 12 марта доллар снизился на 97,14 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела почти на 15 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 74,5 копейки и составил 82,7675 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 89 копеек.