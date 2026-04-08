Рубль падает на фоне обвала цен на нефть

Цены на нефть падают более чем на 10% утром в среду на новостях о временном прекращении ударов США по Ирану.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. «Это будет двустороннее перемирие», - подчеркнул президент США.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Ранее Трамп угрожал «гибелью цивилизации» в случае, если Иран в отведенный срок не откроет Ормузский пролив.

Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив «будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учётом технических ограничений», говорится в заявлении Аракчи, опубликованном от имени Совбеза Ирана.

«Это хорошее начало, которое может заложить фундамент для долгосрочного открытия пролива, но сторонам еще нужно решить много вопросов», - сказал аналитик «IG» Тони Сикамор. «Даже с учётом перемирия, Иран в будущем может чаще угрожать судоходству в Ормузском проливе, и рынок будет учитывать повышенный риск таких угроз в дальнейшем», - предупредил аналитик «MST Marquee» Сол Кавонич.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 3,72 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17.30 мск. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидают, что эти данные укажут на снижение запасов на 1 млн баррелей.

Курс доллара резко снижается к основным мировым валютам на новостях о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), падает в ходе торгов на 1,01% и находится на минимуме за две недели. С конца февраля индикатор резко вырос за счет спроса на защитные активы во время активных военных действий на Ближнем Востоке.

Если Ормузский пролив действительно будет открыт, наблюдаемое ралли рисковых активов может консолидироваться, отметил Рэй Атрил из «National Australia Bank». «Но в ближайшие 14 дней много чего должно произойти», - добавил он.

Позднее на этой неделе будет опубликован ряд важных статданных, включая окончательную оценку роста ВВП США в четвертом квартале (в четверг) и данные о мартовской инфляции в Штатах (в пятницу).

Евро по данным на 8.38 мск вырос к доллару на 0,89% и торгуется на уровне $1,1689 по сравнению с $1,1595 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару подскочила на 1,05% - до $1,3430 против $1,3291 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной упал на 0,79% - до 158,36 иены по сравнению со 159,62 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем просел на 0,4% и торгуется на уровне 6,8257 юаня.

Биткойн также дорожает на фоне спроса на рисковые активы. По данным «CoinDesk», к 8.33 мск криптовалюта повысилась в цене на 3,5% и торгуется у $71,718 тысячи.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,66/80,48 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 57 копеек, средний курс продажи упал на 158 копеек. Лучшие курсы покупки составили 79,5-79,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,41-79,51 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль падает на фоне обвала цен на нефть, вызванного сообщениями о временном прекращении ударов США по Ирану. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5085 рубля (+11,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,72 копейки выше уровня действующего официального курса.